Sbírka kraslic muzea v Žatci se rozrůstá. Už jich má 850 kusů

Žatec - Malovaná vajíčka darovali lidé z celé ČR. Muzeum je před Velikonocemi opět vystaví.

V žatecké Křížově vile vystavují krasliceFoto: Deník/Petr Kinšt

Sbírka kraslic Regionálního muzea v Žatci se opět rozrostla. V současné době už čítá na 850 kusů a muzeum řadu z nich opět vystaví. „Několik lidí nám věnovalo zajímavé kousky, přispívají nám z celé České republiky,“ sdělila Jitka Krouzová ze žateckého muzea.

Například Petr Bergmann z České Lípy věnoval látkové, háčkované a ovazované kraslice, Alena Poláková z Telče kousky vytvořené technikou voskového reliéfu, Jarmila Adamcová z Vizovic darovala valašské a vizovické kraslice a Ludmila Dvořáková z Uherského Hradiště zase kostelové a zelové.

Muzeum uvítá i další nápaditě zdobené kraslice. Kdo je chce věnovat, může je přinést do jeho budovy v Husově ulici.

Tak vejce v Křížově vile vystavovali loni:

Před letošními Velikonocemi muzeum kraslice opět vystaví, a to ve své pobočce v Křížově vile. Vernisáž se koná ve čtvrtek 1. března v 17 hodin, výstava s názvem Já jsem malý koledníček potrvá do 8. dubna.

„K vidění budou etnograficky čisté techniky zdobení. Například voskový reliéf, vosková batika, vyškrabávání, jezerní sítina, kraslice slámové či leptané zelovou vodou, ale i techniky originální madeirované kraslice, zdobené korálky, malované či vyšívané rybími šupinami a mnohé další,“ popsala Krouzová.

Součástí výstavy budou v Křížově vile také ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek, a to od od 14. do 17. března. Ve druhé pobočce muzea, ve Staré papírně, pak proběhne od 21. do 24. března velikonoční jarmark.