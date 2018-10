Schváleno. Staré televizní vysílání skončí v červnu 2020

Ústecký kraj, ČR - Nejrychleji poběží pro nové televize Pražané, naopak v „relativním klidu“ mohou být ve Zlíně.

Plánujete pořízení nové televize? Možná chvíli vydržte.Foto: ČTK/Tetra Images

Kdy si mám koupit novou televizi, nebo set-top box, abych mohl dál sledovat televizní vysílání? Odpověď na tuto otázku je už daleko jasnější.

Jízdní řád

České radiokomunikace zveřejnily harmonogram přepínání jednotlivých vysílačů pro celoplošné televizní stanice (viz grafika). Zjednodušeně řečeno: Nejdříve půjdou pro nové televizory či set-top boxy obyvatelé Prahy a středních Čech. Starý televizní signál (takzvané DVB-T) u nich skončí 27. listopadu 2019. Nejprve kanály ČT, o měsíc později i komerční televize.

Na opačné straně kalendáře jsou obyvatelé Zlínska. Staré vysílání jim skončí „až“ 29. června 2020. Ostatní vysílače se přepnou v mezidobí.

Kdo se chce dívat dál, musí vlastnit novou televizi schopnou přijímat signál DVB-T2, nebo si (za cca 500 Kč) pořídit set-top box. Malou krabičku, která převádí signál a připojí se ke starému televizoru.

Zástupci Českých radiokomunikací (ČRa) představili průzkum, podle nějž už je nyní 25 procent diváků schopno přijímat nový signál. Běží i takzvané přechodové sítě, v nichž si DVB-T2 vysílání už běží.

Více kanálů zadarmo

„Nové sítě po náběhu DVB--T2 budou mít lepší kvalitu a pokrytí než dosud,“ říká ředitel pro regulace ČRa Marcel Procházka. Tam, kde lidé začali přijímat DVB-T2 aspoň v dočasné přechodové síti, se zlepšila kvalita signálu už nyní. „Jde třeba o oblast Sázavy, kde dosavadní signál měl kvůli členitosti terénu problémy,“ popisuje Procházka.

Ten zároveň upozornil na kampaň, kterou proti novému vysílání spustily placené kabelové televize. „Snaží se tvrdit, že nové vysílání je háklivé na signál. Ale to je lež. Jen chtějí lidi nalákat na placené služby,“ varuje Procházka. Jakmile se DVB-T2 spustí, měly by vzniknout i další televizní kanály, které se dnes do vzduchu „nevejdou“.

Přechod na DVB-T2 je vynucený. Rozhodla o něm Mezinárodní telekomunikační unie. Televize musejí část frekvencí předat mobilním operátorům, a ti na nich začnou šířit rychlý mobilní internet 5G.

Kdo kupuje televizor či set-top box už nyní, měl by si ohlídat, zda je kompatibilní. Techniky ověřené televizory mají zlaté kulaté logo „DVB-T2 ověřeno“. Seznam přístrojů (nyní 1900) je na webu dvbt2overeno.cz