Tisíce zásahů prožil za pětačtyřicet let mezi dobrovolnými hasiči Miroslav Hylák. Velitel postoloprtské jednotky má pořád dost energie, s kolegy chystá další obnovu vozového parku, rozvíjet chtějí Den prevence, který pořádají. Hlavně jsou ale dál společně připraveni pomáhat. Při karambolech na silnicích, technických pomocích i požárech.

Kdo vás zná, vybaví se mu hned slovo hasič. Jak dlouho se vlastně mezi dobrovolnými hasiči pohybujete?

Od svých deseti let. Dneska je mi pětapadesát, takže pětačtyřicet let.

To už asi všechny zásahy nespočítáte.

To ne (směje se). Když vezmu průměr sto zásahů za rok, je to už dost. Ne všech jsem se samozřejmě zúčastnil.

Aktuálně jste velitelem postoloprtské jednotky. Ta má označení JPO2. Co to znamená?

Je to nejvyšší stupeň pro dobrovolné hasiče. Musíme být stále připraveni, máme výjezd do pěti minut. Máme dvě výjezdová družstva, držíme pohotovosti.

K jakým zásahům vyjíždíte nejčastěji?

Máme blízko k silnici I/7, takže hodně jezdíme k nehodám. Dopravních nehod máme určitě nejvíce. I když teď jich je o něco méně, když se tu udělala část dálnice. Také je tu nová jednotka u průmyslové zóny. Ale nehody pořád vedou. A samozřejmě také k požárům.

Kolik výjezdů ročně máte?

Loni jsme měli 95 zásahů. Zhruba 100 výjezdů ročně teď míváme, někdy o něco méně, jindy o něco více. Dříve, když území nebylo tak pokryté, mívali jsme i 120 nebo 130 výjezdů. To už teď není, kolem stovky se to pohybuje.

Nedávno jste získali nové zásahové vozidlo.

Ano, z dotace a díky městu v roce 2016. Jsme za to moc rádi. Snažíme se i dále vozový park obnovovat. Chtěli bysme teď místo staré avie nové dopravní auto na dopravu dalších hasičů k zásahu.

Z těch tisíců zásahů, vzpomínáte někdy?

Určitě si občas zavzpomínám. Bohužel, některé zásahy jsou hodně smutné, třeba výbuch u Oharky. Ale na jiné máme i dobré vzpomínky. Teď si vzpomenu třeba na dopravní nehodu, je to tak čtyři roky, kamion naboural do traktoru, jeho řidiče jsme vyndali ven. Dlouho byl v nemocnici, několik měsíců, pak nám ale přišel poděkovat. To potěší.