Žatec - V Žatci začal kurz, který je zatím čtyřtýdenní vždy ve středu. Zájemkyně mají vstup zdarma.

Unikátní kurz sebeobrany zaměřený pouze pro ženy odstartoval ve středu 5. listopadu večer v Žatci. Na třicet žen zaplnilo tělocvičnu obchodní akademie, aby si vštípily základní pravidla v komunikaci a techniky postoje vůči případnému útočníkovi. „Tím, že jste dnes přišly, jste už vyhrály," přivítal přítomné dámy všech věkových kategorií profesionální učitel sebeobrany a mistr bojových umění Martin Matouš z Chomutova, který sebeobraně učí i příslušníky některých bezpečnostních složek.

Zachovat chladnou hlavu, aby se ze všech rizikových situací dostala napadená žena bez nutnosti boje a v případě jeho nevyhnutelnosti do něj dokázala dát co nejvíce, to je základ, který lektor ženám kladl na srdce. Během prvního devadesátiminutového tréninku naučil ženy správně zareagovat na agresora, jak slovně, tak fyzicky. V praktické části se všechny pod jeho vedením naučily základní technice obrany a útoku.

Nápad přišel od strážníků

Pořadatelem kurzu, který je zatím naplánován na čtyři listopadové středy, je Klub sebeobrany Žatec, který vede Josef Petráň, jenž byl M. Matoušovi a především přítomným ženám nápomocný při praktické části lekce. „Původní myšlenka na otevření takového kurzu vzešla od městské policie, která nás s tímto záměrem kontaktovala," vysvětlil J. Petráň. Klubu se následně podařilo získat od krajského úřadu dotaci, a díky tomu zajistit všem ženám - zájemkyním bezplatný vstup.

„Podobné kurzy tu už byly v minulosti, ale vždy se jednalo o nárazové akce. Pokud bude ze strany žen zájem, chtěli bychom tento kurz protáhnout do prosince a pokračovat v příštím roce," prozradil pro Deník J. Petráň, známý též ze žateckého klubu bojového umění Aikido.

Jak potvrdil chomutovský trenér, pro vštípení základních technik sebeobrany je potřeba mnohem více hodin, než dosavadní listopadový kurz nabízí. „Získat návyky sebeobrany trvá léta, za šest hodin tohoto kurzu vás mohu naučit předvídat, vyhodnocovat situaci a bránit se," řekl Matouš s tím, že naučit se automaticky zareagovat na rizikovou situaci naučenými obrannými návyky může žák až po 36 hodinách výuky.

Naslouchejte své intuici

Jak se chovat v nebezpečných chvílích, jako je např. vyhýbání se podezřelým skupinám v restauraci, na ulici, ale i třeba způsob vykládání nákupu do kufru auta, si již však ženy osvojily na první lekci. Jak také připomněl M. Matouš, ženy by neměly zapomínat, že mají rozvinutou intuici, a té by měly naslouchat: „Pokud žena cítí, že je to špatná situace, pak to tak opravdu je a neměla by ji podcenit," připomněl.

Příští středu se mohou dámy z řad dosavadního kurzu nebo nové zájemkyně, pro které je kurz sebeobrany stále otevřen, těšit na nového instruktora Martina Trnku. Pro zájemce z řad mužů je otevřený pondělní kurz sebeobrany v rámci výukových hodin žateckého klubu Aikido.

Lada Šimková