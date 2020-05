Senát Parlamentu ČR vydal ve středu 20. května odpoledne senátorku za okresy Louny a Rakovník a žateckou starostku Zdeňku Hamousovou k trestnímu stíhání. Tu policisté kvůli řízení v opilosti podezírají ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Zasedání zastupitelů Žatce 24. června 2015. Starostka Zdeňka Hamousová | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

O vydání požádala sama Zdeňka Hamousová, pro bylo 58 ze 60 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti. „Velmi se za to co jsem udělala, stydím, mrzí mě to, bylo to zkratkovité a nesprávné chování. Všem se veřejně omlouvám,“ řekla senátorům roztřeseným hlasem Zdeňka Hamousová, předsedkyně senátorského klubu ANO. Připomněla, že za čtyřicet let co má řidičský průkaz, nezpůsobila v dopravě žádný přestupek.