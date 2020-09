„Uplatňovala jsem především praktický přístup, pohled a zkušenosti z vedení města. Propojení pozice starosty, zástupce regionu a účasti na tvorbě zákonů vidím jako značné plus,“ zhodnotila své působení senátorka a žatecká starostka.

Ze své práce v Senátu zmínila podíl na ústavní žalobě na nesystematičnost zařazování a způsob hrazení zdravotnických prostředků pojišťovnami. Nález soudu dal žalobě zapravdu. „Z poslední doby mám znatelný podíl na prosazení kompenzace výpadku příjmu obcím, na jejichž stranu jsem se jako starostka přiklonila,“ dodala.

A co se jí nepodařilo? „O pár hlasů jsem neprosadila návrh zákona o zákazu pobytu. Toto byla typická ukázka toho, že v některých regionech nemají problém s nepřizpůsobivými spoluobčany,“ sdělila Hamousová, která před šesti lety kandidovala s podporou ANO a nyní je na kandidátce Unie pro sport a zdraví.

A jak její působení v Senátu vidí její protikandidáti? Deník oslovil všech devět, vyjádřili se jen někteří. Největší pochvalu si zasloužila od Václava Beneše (KSČM), který je starostou Blatna na Podbořansku. „Paní Hamousová se zasloužila o zachování Katastrálního úřadu v Žatci, podílí se na řešení problémů spojených s výstavbou dálnice D6, pomáhá obcím, které jsou akcionáři Skládky Vrbička, prosadit novou technologii třídění odpadu. Takových příkladů lze uvést více,“ řekl Beneš.

Naopak Dominik Hanko (SPD) příliš slov chvály nenašel. „Paní Hamousové si vážím jako starostky Žatce. Bohužel nevím o ničem, co by jako senátorka udělala pro občany v Lounech, Podbořanech, Kryrech, Rakovníku a vůbec v celém senátním obvodu. Nejsem zastáncem senátorů, kteří v souběhu vykonávají i jinou veřejnou funkci,“ sdělil. „Co se týká konkrétních věcí pro region, které by byly přímo její zásluhou realizovány, jako jsou třeba nějaké stavby, školská či zdravotnická zařízení a podobně, tak mě nic nenapadá. Toto je spíš úkolem samospráv, jak krajských, tak obecních. Senátor by měl být jakýmsi ombudsmanem lidí v regionu, takovou prodlouženou rukou občana,“ uvedl Ivo Trešl (STAN).

Někteří kandidáti odmítli její práci hodnotit. „Hodnocení práce paní senátorky pro region a jeho obyvatele bych nechal především na voličích. Jen oni můžou hodnotit její výkon a zda za jejího působení pocítili nějaké prospěšné změny,“ sdělil Milan Rychtařík (ANO). „Hodnotit její působení v Senátu nebudu, to nejspravedlivější vysvědčení všem kandidátům vystaví sami voliči,“ má podobný názor Vladimír Drápal (ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN). „Nepřísluší mi a ani nechci hodnotit práci paní senátorky. Na toto nechť odpovídá vedení Senátu a voliči. Zavázal jsem se, že ve své volební kampani nebudu v žádném případě hodnotit činnost ostatních kandidátů, ať už se jedná o chválu či kritiku,“ vyjádřil se Zdeněk Pištora (Trikolóra).

Někteří z kandidátů neopomněli zmínit její dubnové řízení pod vlivem alkoholu, kvůli čemuž čelí trestnímu řízení. „Pokud je člověk zvolen do veřejné funkce, měl by se podle toho i chovat a jít příkladem. Určitě by se nemělo stávat, že senátora nebo senátorku chytne policie za volantem s nadměrnou hladinou alkoholu v krvi,“ doplnil Dominik Hanko.

Milana Rychtaříka, který Zdeňku Hamousovou vystřídal na kandidátce ANO, její opětovná kandidatura „velmi překvapila“. „Volený politik má jít příkladem a měl by mít v sobě etický kodex uchován,“ sdělil.