V Lounech senioři hojně vyhledávají studium na Univerzitě třetího věku. „Našim nejstarším studentům je přes 90 let. O univerzitu je obrovský zájem,“ říká Dagmar Kučerová, ředitelka lounské knihovny, která už od roku 2006 vzdělávání seniorů organizuje.

Je to jako na vysoké škole. Letní a zimní semestr, pět ročníků, vysvědčení. „Máme řadu studentů, kteří když dokončí pětiletý cyklus, přihlásí se znovu,“ pokračuje Kučerová.

Zapsaní jsou studenti z Loun, ale i ze Žatce, Chomutova, Mostu, Rakovníka či okolních obcí. Aktuálně je zapsáno 420 studentů. „Zájem je tak velký, že některé předměty mají z kapacitních důvodů stop stav, další studenti už se tam nevejdou,“ těší ředitelku knihovny.

Senioři stále častěji také sportují. Lounská Univerzita třetího věku nabízí i tělocvičení. O sedm desítek seniorek se tam stará trenérka medailistek ze světových šampionátů aerobiček Jitka Hofmannová. Chodí tam i dámy ve věku přes 80 let. „Mě to moc baví, moje babky, jak jim říkám, také. Jsou nadšené, těší se na každou hodinu, jsou to nabíjející cvičení,“ líčí Hofmannová.

„Když náhodou některý týden nemůžu, jsou dámy zklamané. Je výborné, že jen nesedí někde doma, že se chtějí hýbat a navíc že je to tak baví,“ pokračuje.

Univerzita v Lounech nabízí celkem 32 studijních oborů. Lektoři jsou vždy odborníci. Zájemci si mohou zvolit z těchto oblastí: cizí jazyky, dějiny, divadlo, fotografování, trénování paměti, umění, matematika, literatura, regionální osobnosti, sport. Vybere si každý.

Nejvíc láká cestování

„Hodně oblíbené jsou například obory spjaté s cestováním: českopis, evropis, světopis. Pak také láká historie nebo cizí jazyky a také vše spjaté s mobily, tablety či počítači,“ potvrzuje Kučerová zájem seniorů o moderní technologie. Vždyť podle dat Českého statistického úřadu 25% lidí ve věku nad 65 let využívá internet téměř denně. A s ním i internetové bankovnictví či sociální sítě. A tak v Lounech nabízí například kurz, kde se senioři naučí vést si vlastní blog.

Že věk je jen číslo, dokazují v Žatci i dvě seniorky, které i přes datum narození stále chodí pravidelně plavat. V bazénu jim říkají „naše štiky“, přesvědčují tam, že hýbat se, je zdravé. „Pokud jsme zdravé, nevynecháme. Že nejdeme, to je výjimečné,“ připomíná 96letá Zora Těhlová. „Moc nás to baví a vždy se moc těšíme. Chodíme pravidelně, každý víkend,“ doplňuje ji 91letá Věnceslava Dohnalová.

Plavání oběma dámám pomáhá také se zdravotními obtížemi. „V bazénu vždycky pookřeji. Všechno tam rozhýbu,“ dodává Zora Těhlová.