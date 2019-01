Žatec - Lidé nad 65 let budou moct využít speciální vůz zřejmě od 1. dubna.

Doprava seniorů. | Foto: Bára Kelnerová

V Žatci se obnoví senior taxi. Služba skončila loni na jaře a od té doby musí starší lidé při cestách na úřad nebo k lékaři využívat klasické taxíky. Ty jsou podstatně dražší, což je pro lidi s obecně nižšími příjmy nepříjemné. Podle vedení žatecké radnice se služba obnoví pravděpodobně na jaře.

„Předpokládáme, že provozní doba bude od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne. Objednat senior taxi bude možné telefonicky jeden den dopředu na dispečinku, který by měl být v domově pro seniory,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová. Službu budou moci využívat také obyvatelé místních částí Žatce - Trnovan, Bezděkova, Milčevsi, Radíčevsi, Velichova a Záhoří.

Za jednu jízdu vozem senior taxi lidé zaplatí 30 korun. Tedy stejně, jak tomu bylo, když služba fungovala. Zbytek ceny bude dotovat radnice. Pro srovnání, jízda normálním taxíkem po Žatci se pohybuje kolem jednoho sta korun. Radnice na dodavatele služby vypíše výběrové řízení. „Proces zabral trochu času. Zjišťovali jsme také, zda se nejedná o veřejnou podporu, zda třeba neupřednostňujeme místní podnikatele. Odhad spuštění služby je nyní zhruba 1. dubna,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.

Senior taxi nabídne cenově levnější dopravu lidem starším 65 let k lékaři, k jednání na úřady nebo nákupy. Účel jízdy se řešit nebude. Jízda autem bude pro řadu seniorů komfortnější než třeba MHD. Do většiny spádových vesnic navíc autobusy nezajíždějí. Objednat jízdu bude možné telefonicky na dispečinku, který se zřídí na recepci domova pro seniory.

„Nabídli jsme, že bychom mohli službu zabezpečovat. V době provozu senior taxi máme recepci stejně personálně obsazenou, myslím, že nás to nebude nijak zásadně zatěžovat. Máme k tomuto tématu blízko, službu budou využívat i naši klienti,“ sdělil ředitel Domova pro seniory a pečovatelské služby v Žatci Petr Antoni.

Konec kvůli nedostatku peněz

Službu v Žatci před jejím zrušením zajišťovala příspěvková organizace města Kamarád-LORM, která se stará o zdravotně a mentálně postižené lidi. Provoz senior taxi ukončila z ekonomických důvodů, neúměrně ji finančně i personálně zatěžoval. Město na provoz nijak nepřispívalo.

Senior taxi funguje zhruba deset let v Lounech. Provozní dobu má od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin, auto ale jezdí po domluvě i mimo tuto dobu. Jedna jízda po městě stojí 50 korun. Cena mimo Louny je 9 korun za kilometr.

„Máme jedno auto, jednoho řidiče. S penězi je to problematické pořád, stát to neuznává jako sociální službu, takže ji finančně nepodporuje. Hodně nám pomáhá Ústecký kraj, přispívá i město Louny,“ vysvětlila Zdeňka Mocňáková ze Svazu tělesně postižených Louny, který službu zajišťuje. „Snažíme se ceny udržet na nižší úrovni, aby na ni dosáhli právě senioři a tělesně postižení. Na druhou stranu to zaplatí jen provoz auta, určitě ne mzdu řidiče. Na ni přispívá úřad práce,“ dodala.

O službu je stále větší zájem. Zatímco třeba v roce 2011 senior taxi v Lounech využilo 340 klientů, loni jich bylo už 628. Roste také počet kilometrů, které auto najede. Ve zmíněném roce 2011 to bylo 5,5 tisíce kilometrů, loni jich vůz s klienty najel pětkrát víc. Zájem je o jízdy po Lounech, auto jezdí ale i delší trasy, například do Prahy. Seniorům slouží vůz se speciální vysouvací sedačkou, nastupování a vystupování je tak pohodlnější.