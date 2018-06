Seniorka, kterou v Lounech srazilo auto, v nemocnici zemřela

Pracovníci ostrahy, strážní bezpečnostní pracovník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Knauf Počerady 17, bezepčenostní pracovník - přes den vážení kamionů. , Požadujeme výpis z rejstříku trestů, reprezentativní a příjemné vystupování, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, aktivní přístup k práci, praxe na obdobné pozcici výhodou, nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti, možnostdalšího vzdělávání, práci v příjemném a přátelském prostředí, profesionální zaškolení, nástup dle dohody (HPP/DPP), HPP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, kontakt:tel.: 739485851, e-mail: personalista.praha@centr.cz. Pracoviště: Centr group, a.s., pracoviště knaufpočerady, 440 01 Louny 1. Informace: Kateřina Hrdá, +420 739 485 851.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 86 Kč

Vrátní vrátný, strážný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 86.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Primagra a. s., 5. května 352, Dobroměřice, Náplň práce: , - ostraha zemědělského objektu, - kontrola vstupů a vjezdů do objektů, - pochůzková činnost, - zápisy do evidenčních knih, - směnný provoz, Požadujeme: , - výpis z rejstříku trestů, - spolehlivost a flexibilitu, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou, - vhodné pro OZP (vymezená chráněná pracovní místa), Nabízíme:, - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování. zázemí stabilní firmy . odměny pro vynikající pracovníky. možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E.- pravidelná školení , Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo emailem: p. Melmuka tel.: 778010991 v době od 7,00 do 16,30 hod, e-mail: vladimir.melmuka@oko69.cz. Pracoviště: Oko 69, s.r.o.- pracoviště dobroměřice, 5. května, č.p. 352, 440 01 Louny 1. Informace: Vladimír Melmuka, +420 778 010 991.