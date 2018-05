Seniortaxi v Žatci dojezdilo. Chyběly peníze, také lidí bylo málo

Žatec /ANKETA/ - Senioři jsou ze ztráty služby zklamaní. V případě nutnosti si budou muset zaplatit klasické taxi, které vyjde mnohem dráž.

Senior taxi. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Pokud chtějí starší lidé či zdravotně postižení v Žatci odvézt na úřad nebo k lékaři, mají problém. Ve městě přestala fungovat služba pro lidi se sníženou pohyblivostí, takzvané seniortaxi. Její provozovatel, příspěvková organizace města Kamarád-LORM, ji ukončila z provozních důvodů nemá na ni peníze ani lidi.

Žatečané službu hojně využívali, denně auto odvezlo k lékaři nebo na úřad i 20 seniorů nebo zdravotně postižených. „Služba je to potřebná, ukončili jsme ji neradi. Lidsky je mi to líto, ale už to pro nás bylo neúnosné. Opravdu jsme auto nemohli dál provozovat,“ řekla ředitelka organizace Kamarád-LORM Andrea Rábová.

Potíže nyní mají například obyvatelé dvou domů s pečovatelskou službou. „Jsou hodně zklamaní, byli na službu zvyklí. Autem jezdili hlavně k lékařům, teď musí využívat normální taxíky,“ sdělila zástupkyně koordinátorky pečovatelské služby Lenka Gurecká.

Za jednu jízdu vozem seniortaxi lidé platili 30 korun, „taxík“ je minimálně dvakrát dražší. Třeba cesta od domu s pečovatelskou službou v Podměstí na polikliniku a zpět tak vyjde seniora na přibližně 150 korun.

Zájem "zvenčí" byl velký

Důvodem ukončení služby jsou podle ředitelky Kamarád-LORM provozní důvody. „Původně byla zamýšlená tak, že auto bude vozit naše klienty a jen jako doplněk seniory nebo obyvatele se sníženou pohyblivostí ze Žatce. Ve skutečnosti s ním ale naši klienti nejezdili skoro vůbec a z 95 procent ho využívali lidé mimo Kamaráda-LORM. Denně to bylo 20 i více lidí, aniž by nám to pokrylo náklady,“ vysvětlila Rábová.

Druhý důvod zrušení byl personální. Provoz auta pro veřejnost zajišťovala organizace vlastními lidmi, jejichž počet je ale omezený. Praxe ukázala, že by na to byli potřeba alespoň dva zaměstnanci - navíc řidič a příjemce objednávek na telefonu. „I když jsme se snažili hledat zdroje či možnosti jak seniortaxi zachovat, dál už to nebylo možné,“ dodala ředitelka Andrea Rábová.

Ukončením provozu seniortaxi v Žatci se zabývá i vedení města. „Podle mě je to problém, který musíme nějak řešit. Služba je to potřebná, chtěla bych, aby se obnovila. Třeba i pod jinou organizací, které na ni bude přispívat město,“ sdělila žatecká místostarostka Jana Nováková.

Méně pohybliví senioři nebo zdravotně postižení mají možnosti cestování po městě omezené. Své zkušenosti s tím má například Zdeňka Mocňáková ze sousedních Loun, která je odkázána na invalidní vozík. „Několikrát se mi stalo, že mě přivolaný taxikář odmítl. Byl prostě líný vstát od volantu a dát můj vozík do kufru. A v autobusech městské hromadné dopravy se mi zase stávalo, že řidiči nebyli ochotní vylézt a připravit plošinu,“ vylíčila.

Proto se rozhodla, že seniortaxi zorganizuje sama při okresní organizaci Svazu tělesně postižených Louny. „V Lounech jezdí seniortaxi deset let. Máme jedno auto, jednoho řidiče. S penězi je to problematické pořád, stát to neuznává jako sociální službu, takže ji finančně nepodporuje. Hodně nám pomáhá Ústecký kraj, přispívá i město Louny,“ vysvětlila. Jedna jízda po Lounech stojí 50 korun. „Snažíme se ceny udržet na nižší úrovni. Zaplatí to ale jen provoz auta, určitě ne mzdu řidiče. Na ni přispívá úřad práce,“ sdělila.