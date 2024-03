Silnice třetí třídy mezi Hořeticemi na Žatecku a Deněticemi na Chomutovsku je kvůli havárii zavřená. Mezi vesnicemi se utrhl svah, vozovku propady a praskliny značně poškodily.

Kdy bude silnice vedoucí podél železniční trati Žatec – Chomutov opět průjezdná, není v tuto chvíli jasné. Městský úřad v Žatci povolil uzavírku až do konce roku 2027. Proběhl průzkum svahu, pokud by sesuv pokračoval, mohl by ohrozit zmíněnou trať.

Před pár lety se v místě stavěl obří tranzitní plynovod. Zda měly tehdejší práce nějaký vliv na současnou stabilitu svahu, zkoumají odborníci.

Sesuv svahu je v údolí potoka Hutná. To je na podobné děje vzhledem k horninovému složení náchylné, v současné době se řeší velký sesuv o přibližně tři kilometry dál. Přímo v Žiželicích ujely desítky tisíc tun horniny pod kaplí.

