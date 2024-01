První známky sesuvu přišly před několika měsíci, kdy se v zemi objevily trhliny. V závěru loňského roku sesuv zmohutněl, pod kaplí a nedalekým rodinným domem se propadl terén.

Zlom je vysoký zhruba dva metry. Vstup do prostoru sesuvu je zakázaný, místo je vyznačené páskami.

Místo sledují odborníci ze společnosti Geofos, která je jedním ze členů sdružení firem, které u Žiželic staví silniční obchvat. Parametry sesuvu pravidelně měří. Kolem obce se pohybují více než rok, v místě provádějí průzkum pomocí šesti desítek vrtů. „Na nich vidíme, že je to tady z geologického pohledu velice pestré. Střídají se jíly s různým obsahem prachovitých částic a písky,“ vysvětlil před časem geolog společnosti Geofos Petr Stöhr.

Stavba silničního obchvatu obce, jehož součástí bude 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký most, se rozjede letos na jaře. Řidičům by měl začít sloužit na přelomu let 2025 a 2026. Most vyroste několik set metrů od nynějšího sesuvu.

Nestabilní podloží v kombinaci s vodou v posledních desetiletích způsobily u Žiželic několik sesuvů. Některé zasáhly silnici I/27 Most – Žatec. Například na podzim roku 2015, kdy se utrhl svah nad železničním přejezdem. Přímo pod kapličkou u potoka se sesuv objevil v devadesátých letech 20. století. Oba ale nebyly tak rozsáhlé jako ten současný.

Geologicky složité podmínky spojené s častými sesuvy svahů jsou v Žiželicích dané historickým vývojem. Před miliony lety, v třetihorách, ústily do Mostecké pánve řeky, které odvodňovaly rozsáhlé území Čech. Na pomezí dnešního Žatecka, Mostecka a Chomutovska vznikla oblast geology pojmenovaná Žatecká delta s jílovitými a písčitými usazeninami. Podmáčené svahy jsou v dnešní době náchylné na sesuvy, hlavně zakládání větších staveb je komplikované.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt