U Ohře u libočanského železničního mostu se tentokrát sešel rekordní počet otužilců. Do vody jich u žatecké cyklostezky vyrazilo 42. Jejich odvaze přihlížely zhruba dvě stovky diváků. „Otužuji se pravidelně. A tohle mi přijde jako pěkná akce, pěkné rozloučení s rokem. Letos jsem poprvé, ale určitě příště přijdu zase. Dneska bylo krásně, byla to pohoda,“ pochvaloval si Martin Jílek.

Do plavek, někteří nasadit čepici a hurá do vody. Ještě moment. Než se rekordní počet účastníků silvestrovského ponoru vydal do vody, symbolicky si otužilci připili. „Jsem rád, že jsme letos překonali loňský počet. To nás bylo 28. Tak snad nás příště bude zase více,“ potěšilo žateckého starostu a spolupořadatele akce Radima Laibla, že Žatecký otužilec a utopenec se již stal oblíbenou tradicí.

I přesto, že Česko zažilo 31. prosince 2022 nejteplejší Silvestr v historii meteorologických měření, voda proudící od Nechranic rozhodně příjemně teplá není. Někdo rychle a „po hlavě“, jiný velmi obezřetně. Čtyři desítky plavců už jsou ale ve vodě, přihlíží nejen diváci, nedaleko dění sledují také labutě. Otužilci plavali proti proudu řeky, nedaleko mostu první rychle opouští studenou vodu. „Stačí mi to,“ smála se jedna z odvážlivkyň.

Další otužilci si ale pobyt v silvestrovské Ohři užívají. Někteří plavou, jiní prostě relaxují, povídají si ve vodě. „Je nádherně. Uděláme něco pro zdraví, setkáme se s přáteli. Užil jsem si to skvěle,“ svěřil se po vynoření další z účastníků.

Letos bylo žatecké silvestrovské setkání otužilců také charitativní. Všichni příchozí mohli přispět, a podpořit tak malého Lukáše Pěničku ze Žatce. Ten se narodil v březnu 2021, po šesti měsících se ale z hravého klučiny stalo téměř nehybné miminko. Rodina si vyslechla vážnou diagnózu – spinální svalová atrofie.

Jde o genetické onemocnění, které způsobuje ochabnutí svalů. Lukášek je ale velký bojovník a aby jeho stav mohl nyní zlepšovat, potřebuje rehabilitovat, také je potřeba pořizovat řadu zdravotních pomůcek. Pomohli lidé během silvestrovského setkání, další už také poslali peníze na účet. „Na místě se do kasičky vybralo 18 988 korun. Od 13. prosince, kdy byl zveřejněný první příspěvek na podporu Lukáška se vybralo celkem nádherných 71 999 korun. Děkujeme moc,” informovali pořadatelé ze skupiny Otužilci Žatec. Tyto peníze podle rodiny pomohou například při úhradě potřebného rehabilitačního pobytu pro Lukáška.