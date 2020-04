Obyvatelé severních Čech zaplatí od května letošního roku za vodné a stočné o zhruba čtyři koruny méně než doposud. Díky změně DPH z 15 % na 10 % klesne cena za tisíc litrů vody na 98,91 Kč.

Infografika. | Foto: SVZ

Částku, kterou platí za vodu, odběratelé často vnímají pouze jako cenu za dodání této suroviny. „Je důležité si ale uvědomit, že se vlastně jedná o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, to je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.