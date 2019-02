Ústecký kraj - Díla můžete zkoumat nejen venku, ale i ve speciální webové databázi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Pro někoho vrcholná forma budovatelského uměleckého nevkusu, pro jiné zářivá vzpomínka na dětství. Sídliště a centra měst v Ústeckém kraji zdobí desítky let nástěnné mozaiky. Některé už pohltila moderní výstavba, další stojí často na okraji zájmu lidí i městských architektů. Zachovat je jinde než ve vzpomínkách pamětníků se rozhodl chomutovský spolek Kuprospěchu a vytvořil jejich obsáhlou databázi.

Databáze projektmozaiky.cz je přístupná bezplatně na internetu. „Spustili jsme web s kompletním katalogem bezmála tří stovek děl včetně interaktivní mapy,“ vysvětluje koordinátor projektu Petr Karásek. Mozaiky ve svém bydlišti si mohou prohlédnout obyvatelé jednadvaceti severočeských měst. Každá fotografie má připojený popisek s údaji o autorovi, umístění i datum vzniku.

Témata a zpracování mozaik jsou různá a v katalogu se objevují všechna, autoři webu jejich výběr nijak neselektovali. I přesto, že některá díla námětem odkazují na tuhá budovatelská léta. Ve městech dodnes nalezneme nástěnná vypodobnění horníků, tavičů nebo tváře komunistických pohlavárů. Mozaiku má i proto řada lidí zařazenou jako umění minulého režimu.

„Nejde o hodnocení uměleckých kvalit jednotlivých děl. Snažíme se zachovat svědectví o specifickém architektonickém a uměleckém fenoménu své doby,“ vysvětluje Karásek.

Jak připomíná akademická malířka Magdalena Kracik Štorkánová, vnímání mozaiky jen jako socialistického umění je přežitek. „Mozaika vznikala na našem území už od středověku, velký rozmach přišel po roce 1880, objevovala se témata spojená s vlastenectvím a historismem,“ popisuje Štorkánová. Neméně populární byla mozaika i v období první republiky.

Že se ale mozaika těšila zvláštní oblibě i u totalitních režimů, však Štorkánová nevyvrací. „Mozaika je vnímána jako věčná, a to oslovovalo i politické režimy a používaly ji k propagandě. Mozaiky vznikaly hojně ve frankistickém Španělsku, neméně v hitlerovském Německu,“ tvrdí akademická malířka. „Ale v tom množství, v jakém mozaiky vznikaly, je těch poplatných režimům jen opravdu málo,“ doplňuje.

Pokud vás téma zajímá, máte právě teď nejlepší příležitost se do něho pohroužit ještě více. Až prostudujete katalog na webu, vyrazte do mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Až do konce dubna tu probíhá výstava o současné české mozaice. Autorkou výstavy je výše zmíněná Štorkánová a společnost Craft Mozaika.

Mozaikářem na vlastní kůžiKromě výstavy v Mostě můžete zkusit své nadání při tvořivém workshopu. Lektoři z řad akademických umělců zasvětí návštěvníky do historie mozaiky od pravěku do současnosti a dojde i na výrobu vlastního díla. Workshop se koná v mosteckém muzeu v sobotu 16. února. Poplatek je 600 korun, cena je včetně materiálu. Rezervovat si místo je nutné dopředu na e-mailu brandova@muzeum-most.cz, nebo na telefonu 731 112 541.