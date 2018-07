Severozápad Čech budou až do čtvrtka trápit vysoké teploty

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů operátor výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 100. Poznámka: místo výkonu práce: Na Astře 3001, 438 01 Žatec, Hledáme spolehlivé a manuálně zručné , třísměnný - nepřetržitý provoz, zaměstnance. Není nutné mít speciální vzdělání, pokud jste připraveni naučit se nové věci. Smlouva není s agenturou. , Požadavky: , - Zdravotní způsobilost pro práci ve třísměnném provozu , - Manuální zručnost , - Spolehlivost a odpovědnost za výsledky své práce , Náplň práce:, - Obsluhuje zařízení při montáži výrobků., - Kontroluje výrobky v rámci pravidel kvality a produktivity., , příspěvek na dojíždění, stravování, penzijní připojištění, sick days, dovolená navíc, bonusy, firemní doprava ze směru Chomutov, Most, Podbořany, kontakt: telefonicky po-pá 9,00 - 15,30 na č. 725514198, email: nabory@koito-czech.cz,. Pracoviště: Koito czech s. r. o., Na Astře, č.p. 3001, 438 01 Žatec 1. Informace: Lenka Nowaková, +420 725 514 198.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 16 500 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič/strojník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Kaolin Hlubany,63, Podbořany, požadujeme platnou kartu řidiče, ŘP sk. C, strojní průkaz pro obsluhu stavebních strojů výhodou, acovní smlouva na dobu určitou nebo DPP s možností změny na dobu neurčitou, stravenky, týden dovolené navíc, prémie do 25% základního platu, hornický a věrnostní příspěvek, příspěvek na volnočasové aktivity., kontakt: telefonicky na č. 415237784 po,stř-pá 8,00 - 10,00, emailem: nikol.mrnkova@sibelco.com. Pracoviště: Kaolin hlubany, a.s., 441 01 Podbořany. Informace: Nikola Mrnková, +420 415 237 784.