Budova restaurace je totiž ve špatném stavu. Chaloupku v areálu fotbalového klubu Slavoj Žatec, který vlastní město, prohlédl statik a do provedení oprav nedoporučil její provoz. „V sále restaurace je kazetový podhled zavěšený na dřevěné konstrukci. Podhled je v části zvlněný a uvolněný od dřevěné konstrukce. Dřevěná konstrukce podlahy je v pruzích před a za výdejním pultem napadena hnilobou a propadá se,“ popsal tristní stav objektu Petr Jelínek z odboru místního hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec.

Část podlahy znalec při prohlídce objektu odkryl, aby blíže zjistil, v jakém je stavu a navrhl řešení. „Nyní čekáme na cenovou nabídku na provedení opravy podlahové konstrukce a výměnu stropního podhledu. Poté bude rozhodnuto o dalším postupu,“ dodal Jelínek.

Na základě zprávy a hlavně ceny se vedení města rozhodne, co dál. „Prakticky jsou dvě varianty. Jednou z nich je oprava podlah a stropů. Pokud by se ale ukázalo, že opravy by byly komplikované s vysokými náklady, je druhou možností na zvážení, zda by nebylo lepší objekt zbourat a postavit nový,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Ať už se vybere jakákoliv varianta, Chaloupka zřejmě jen tak neotevře.

Ve fotbalovém areálu Slavoje se letos postaví nová tribuna, vymění travnatý povrch hřiště a oplocení. Město nyní dokončuje výběrové řízení, do kterého se přihlásily tři firmy. Stavět se má začít na konci jara, hotovo má být dle podmínek dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ještě letos. Rekonstrukce či oprava Chaloupky a sousedních kabin v tom zahrnuta není.

Město má v letošním rozpočtu 600 tisíc korun na vypracování dvou projektových dokumentací, které se týkají právě rekonstrukce šaten hráčů a objektu Chaloupky. Nejnovější poznatky o stavu restaurace se do ní promítnou. Město si už dřív nechalo zpracovat studii, jak by objekt mohl vypadat. Počítá s venkovní terasou i dětským hřištěm v sousedství.

Dnešní Chaloupka vznikla v roce 1880 původně jako převlékárna pro veřejné koupaliště v řece Ohři. Do oprav se v posledních letech příliš neinvestovalo. Objekt se využíval také při hudebních akcích, své schůze tam měli pravidelně také houbaři nebo žatečtí fotbalisté.