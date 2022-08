Souhlasila s ním řada přítomných. „Pokud nepřibudou parkovací místa, je to úplně zbytečná rekonstrukce. Lidé tady nemají kde parkovat a pokud se to jen předláždí a nic se nezmění, je to k ničemu,“ přitakal mu další muž.

Na radnici přišla také petice, která s některými částmi projektu nesouhlasí. „Nedostatek parkovacích míst nás opravdu trápí. Kdyby míst přibylo, určitě bychom to přivítali,“ přidala se jedna z obyvatelek.

Pololegální parkování

Podle radnice parkovacích míst přibude. V současné době je v lokalitě 107 míst, nově jich má být 118. Část obyvatel ale s tvrzením, že bude počet navýšen nesouhlasila. V době projednávání totiž v lokalitě parkovalo přesně tolik aut, kolik je nově navržený počet. Zástupci radnice oponovali, že některá vozidla aktuálně stojí na místech, kde se to nesmí, nezachovávají nutnou šíři vozovky a tato místa jsou tak „pololegální“ a jsou policií jen tolerována. Lidé tvrdili, že se tak parkuje desetiletí, podle zástupců města je ale ani tak nelze počítat do parkovacích míst.

„V plánech je navržen maximální počet parkovacích míst, jaký nám umožňují normy a územní plán. Více jich podle současných podmínek nelze umístit,“ uvedl projektant Marek Rapant. Více jich údajně nelze „namalovat“ kvůli limitům zastavěnosti zeleně v lokalitě v územním plánu.

Někteří lidé z Šafaříkovy ulice ale argumentovali tím, že v místě je zeleně dost. Obyvatelé proto žádali změnu územního plánu. Vedení radnice jim slíbilo, že tuto možnost prověří, slib, že ke změně dojde ale nezazněl.

V lokalitě by měla být obytná zóna s maximální rychlostí 20 kilometrů v hodině. Inovováno má být dětské hřiště, které bude také oploceno a zamykáno. Debata se vedla rovněž o bývalém kluzišti a sportovním hřišti. Část lidí žádala jeho zrušení a nahrazení parkovištěm, další obyvatelé ale argumentovali tím, že sportoviště chtějí, že děti nemají v blízkosti kde jinde bezpečně sportovat. Nově by sportoviště mělo být ve velikosti 20x40 metrů, s moderním povrchem a víceúčelové, také by mělo být pod dozorem. „Jsem přesvědčený, že až tu bude moderní hřiště, že ho děti a mládež budou hojně využívat,“ poznamenal Rapant.

Názory se různí

Zazněl také požadavek na kamerový systém. Nově má vzniknout relaxační zóna se zelení a lavičkami, lidé žádali také vodní prvek do této zóny. Zeleň má být doplněna i na jiných místech. Naopak nejvíce kritických hlasů zaznívalo proti workoutovému hřišti. Hojně se mluvilo také o polozapuštěných kontejnerech, které mají být součástí renovace.

Názory na revitalizaci se různí. Část obyvatel ji vítá, další kritizuje. „Vypadá to dobře a prokoukne to. Ano, parkování je problém, ale místa tu není neomezeně. Projekt se mi líbí, těším se na odpočinkovou zónu,“ uvedla jedna z účastnic setkání. „Nic se nezmění, jen jiné povrchy. Je to promarněná šance,“ řekl další diskutující.

Starostka Žatce Zdeňka Hamousová nesouhlasí. „Žádné revoluční změny opravdu neděláme, není to podle nás potřeba. Záměr prošel připomínkováním mnoha komisí a odborníků, vycházeli jsme z požadavků obyvatel, chceme, aby tam každá věková skupina našla, co potřebuje, aby tam byla odpovídající občanská vybavenost. Samozřejmě parkoviště, hřiště pro děti, relaxační zóna pro starší. Věřím, že to doladíme, najdeme dobré řešení a že se poté renovované sídliště bude líbit,“ uvedla Hamousová.

Po veřejném projednávání se má začít pracovat na dokončení projektové dokumentace, ta má být hotová do listopadu letošního roku. Na jaře příštího roku má být s plány opět seznámena veřejnost, do léta má být dokončeno stavební řízení. V roce 2023 bude v lokalitě probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace, revitalizace sídliště pak má podle plánů přijít na řadu v roce 2024.