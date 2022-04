O něco dál v přípravě je obchvat Želkovic, ŘSD předpokládá, že se začne stavět za pět let. Přes obec známou díky prodeji ovoce a zeleniny denně projede téměř deset tisíc aut. „Vadí nám hlavně hluk, samozřejmě se těšíme, až budeme mít klid,“ sdělil starosta Želkovic Josef Scheithauer. Podobně hovoří také Petr Johanovský, který v Želkovicích bydlí. „Pro místní bude obchvat jednoznačně plus,“ tvrdí.

Nechranice vydají své poklady. Hladina klesne o čtyři a půl metru

Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci posuzování vlivu obchvatu na životní prostředí nedávno rozhodl, že bude mít na něj významný vliv, proto se bude provádět tzv. velká EIA. Jedná se o očekávaný krok i vzhledem k tomu, že Želkovice leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. „V dokumentaci je nutné předložit varianty z hlediska trasování a technického provedení. Je nutné provést zoologický průzkum tak, aby pokryl všechny zásadní přírodní i nepřírodní biotopy,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Irena Jeřábková.

Trasa jižně od Želkovic, jak ji předložilo ŘSD, proto nemusí být definitivní. Vypracování variantních vedení obchvatu požaduje Správa CHKO České středohoří, která upozornila, že navržené řešení přinese enormní zásah do krajiny. „Je potřeba nalézt variantu s nejmenším možným vlivem,“ píše se v jejím stanovisku.

Budou bezpečnější. Přejezdy v Jimlíně a Zeměchách dostanou závory

Ve fázi zpracované studie je přeložka silnice I/15 mezi Odolicemi na Mostecku a Libčevsí na Lounsku. „Trasa silnice z Loun a Mostu do Lovosic má v daném úseku některé parametry, zejména směrové, nevyhovující pro komunikaci první třídy,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Tisíce aut v tomto úseku trápí obyvatele Skršína a spádové vesnice Chrámce známé vinařstvím a zámkem.

„Aut přes nás jezdí dost, a to i nákladních, přestože tím porušují zákaz vjezdu. Někdy je problém přejít z jedné strany silnice na druhou. Navíc auta hlavně přes Chrámce jezdí rychle,“ popsal starosta Skršína David Suchánek. Auta s váhou nad tři tuny do Chrámců a Skršína nesmějí, úsek silnice I/15 by měly objíždět přes Kozly. Řada řidičů to ale nerespektuje.

Podle zpracované studie by nová silnice vedla v úplně jiné trase, a to jižně od vesnic Jablonec a Sinutec podél železniční trati. U Odolic se plánuje nová mimoúrovňová křižovatka, kde by se přeložka silnice I/15 napojila na hlavní tah I/28 z Loun do Mostu. I v tomto případě záměr projde schvalovacím procesem vlivu na životní prostředí, k vlastní realizaci by mělo dojít kolem roku 2030.