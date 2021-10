Třeba přes Ohři v Lounech, navazující směrem do Dobroměřic nebo v nedalekých Počedělicích. Opravy čekají také mosty na frekventované silnici Louny – Žatec v Trnovanech. Alespoň takový plán má Ústecký kraj, který je vlastníkem silnic třetích a druhých tříd. Řidičům opravy přinesou v mnoha případech objížďky.

Největší investicí příštího roku má být odstranění sesuvu svahu nad Staňkovicemi na silnici II/250 Žatec – Bitozeves. „Odhadované náklady na tuto investici jsou 47 milionů korun,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Kvůli sesuvu nesmí řadu let po této silnici jezdit těžká auta. Pokud je třeba odklonit dopravu ze silnice I/27 Most – Žatec u Žiželic, což se kvůli haváriím v tamních serpentinách děje poměrně často, kvůli sesuvu nad Staňkovicemi neexistuje vhodná objížďka. Ta bude v nejbližších letech, až se začne stavět obchvat Žiželic, ještě o něco víc potřeba.

V příštím roce chce Ústecký kraj odstranit také sesuvy na svazích silnic u Milčevsi a Selibic na Žatecku, v plánu je oprava mostu přes Blšanku v Trnovanech na silnici Žatec - Louny nebo Soběchlebech na Podbořansku. Ovšem největší investice tohoto rázu má proběhnout v Lounech, chystá se oprava mostu Veslařů přes Ohři za 45 milionů korun. Kraj připravuje také rekonstrukci navazujícího historického mostu přes záplavové území řeky.

Jeví se stále pravděpodobněji, že obě investiční akce proběhnou v jiných termínech. Jaká omezení pro řidiče přinesou, se ještě ukáže, ale v případě 272 metrů dlouhého inundačního mostu z počátku 19. století, který přechází záplavové území řeky Ohře, je zřejmé, že dojde v průběhu prací k jeho uzavření. „A to vzhledem k požadavkům památkářů na postupné rozebrání kamenů,“ vysvětlila Fraňková. Empírový most postavený z pískovcových kvádrů má 40 pilířů s klenbami o rozpětí šest metrů, je nejdelší svého druhu v ČR. Je významnou technickou památkou.

Uzavření mostu přinese komplikace hlavně pro obyvatele Dobroměřic, k cestám do Loun budou muset využívat silnici I/28 z Mostu a tím pádem jet přes křižovatku směrem na Lenešice. Ta je nebezpečná už teď, po zvýšení dopravy by riziko ještě vzrostlo. „V místě se proto plánuje kruhový objezd. Hovořilo se o provizorním před rekonstrukcí mostu směrem na Louny, teď to vypadá, že by se ještě předtím mohl postavit rovnou ten definitivní. To by bylo ideální řešení, které podporujeme,“ sdělila starostka Dobroměřic Ivana Sihlovcová.

K velkým investicím Ústeckého kraje v dalších letech se zařadí rekonstrukce mostu u Počedělic přes řeku Ohři. I v tomto případě je pravděpodobné, že dojde během prací k jeho uzavírce. Stalo se tak i v případě nedávných rekonstrukcí jiných mostů přes Ohři – v Hradišti a Zálužicích na Žatecku.

V letech 2023 až 2024 Ústecký kraj plánuje také rekonstrukci mostu na silnici II/225 Žatec – Louny přes železniční trať v Trnovanech, mostu přes koleje ve Tvršicích nebo Lounech v ulici Osvoboditelů.

Plánované investice do krajských silnic v okrese Louny, rok 2022:

Silnice II/250, odstranění sesuvu nad Staňkovicemi - 47 mil. Kč

Rekonstrukce mostu u Trnovan přes Blšanku - 6 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Veslařů Louny - 45 mil. Kč

Oprava silnice Milčeves, sanace svahu - 21 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Soběchleby - 5 mil. Kč

Oprava silnice Selibice, sanace svahu - 6 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Dubčany - 5 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Koštice – Vojnice - 4 mil. Kč

Oprava mostů na silnici II/250 u dálnice D7 u PZ Triangle - 5 mil. Kč

Oprava povrchu II/225 Žatec - Louny Drahomyšl, Lipenec - 12 mil. Kč

Oprava povrchu Libyně – hranice okresu K. Vary - 8 mil. Kč

Výhled na roky 2023 a 2024:

Rekonstrukce mostu Velká Černoc - 7 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Trnovany přes trať - 24 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Tvršice - 13 mil. Kč

Rekonstrukce mostu přes Ohři u Počedělic - 36 mil. Kč

Rekonstrukce mostu v ulici Osvoboditelů Louny - 15 mil. Kč

Rekonstrukce historického mostu Louny - Dobroměřice - 75 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Běsno - 9 mil. Kč

Sanace tělesa silnice Lišany – Postoloprty - 6 mil. Kč

Oprava mostu Želeč - 10 mil. Kč