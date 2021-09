Úplná uzavírka silnice z Podbořan směrem na Očihov se chystá na sobotu 18. září. Šoféři místem neprojedou několik hodin.

K uzavírce dojde v blízkosti urnového háje v Podbořanech, důvodem bude umístění jeřábu, který bude na místě vykládat materiál a panely pro stavbu komunikací k rodinným domům v lokalitě Liška. Silnice II/224 bude uzavřená od 7 do 16 hodin. Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny bude po silnici II/221 přes Blšany, kamiony pojedou po komunikaci II/226 směrem na Pšov, poté po I/27 do Blšan a dále do Očihova.