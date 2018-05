Silnice přes hráz Nechranické přehrady už je průjezdná

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 22 000 Kč

Řidiči cisternových vozů Řidič/ka cisternového vozidla - operátor nabíjecího vozu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: z:19.10.2017, a: 10.4.2018, Řidičský průkaz alespoň skupiny C, digitální karta řidiče, profesní průkaz, uživatelská znalost práce na PC, čistý výpis z rejstříku trestů, samostatnost, flexibilita. Řidičské oprávnění C+E a osvědčení ADR pro přepravu nebezpečných věcí (cisterny) urychlí zapracování. Jedná se o celoroční práci v kombinaci pracovního výkonu řidič a operátor mísícího a nabíjecího zařízení, které je umístěno na speciální nástavbě vozidla. Práce probíhá většinou v terénu za každého počasí, doba řízení se zpravidla vejde do jednoho výkonu. Benefity: Stravenky, po roce příspěvek na důchodové připojištění, Inf. po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě schůzky. Volat pouze v pracovní dny od 9 do 16 hodin.. Pracoviště: Sse explo česká republika s.r.o., 439 69 Tuchořice. Informace: Zdeněk Bednařík, +420 737 219 507.