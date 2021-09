Důvodem jsou plánované opravy asfaltového povrchu vozovky, řidiči budou muset jezdit po okolních silnicích. Uzavírka je v plánu od poloviny září do druhé půli října. Na řidiče čekají dopravní omezení také kvůli dosypávání krajnic na této silnici.

Silnice II/194, která vede podél vojenského prostoru v Doupovských horách na západě Podbořanska se uzavře. A to mezi Podbořanským Rohozcem a obcí Valeč na Karlovarsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.