/FOTO, VIDEO/ Silnice Žatec – Kadaň nepatří mezi nebezpečné komunikace. Pokud se na ní stane nehoda, často jde takzvaně o plechy. Hlavně o střet auta se zvěří. Přesto se pomezí okresů Chomutov a Louny stalo v posledních letech místem, kde došlo k několika tragédiím.

Silnici Žatec – Kadaň lemuje několik pomníčků. | Video: Deník/Petr Kinšt

Příčinou byla vysoká rychlost aut, rovné úseky u Nechranické přehrady k ní svádějí, špatné předjíždění nebo nedání přednosti v jízdě na křižovatkách.

K největší tragédii mezi Žatcem a Kadaní došlo 19. dubna 2010, kde kousek nad Roklí naráz vyhasly životy čtyř žáků podbořanské střední školy. Mladý řidič, který vezl další tři mladíky, na cestě z Kadaně do Podbořan vjel do protisměru a s autem narazili přímo do protijedoucí liazky. „Všichni čtyři byli na místě mrtví,“ informoval tehdy policejní vyšetřovatel Vladislav Vrtek. Všem bylo okolo devatenácti let.

Starší Peugeot 405, ve kterém jeli, se s nákladním autem srazil čelně, mnohatunová liazka ho sešrotovala. V místě je pietní místo, které tragédii připomíná.

Lidský život vyhasl také o kousek dál, za odbočkou na Žatec u Poláků. V pondělí 13. října 2014 ráno tam narazilo ve vysoké rychlosti do stromu osobní auto, jeho řidič na místě zemřel. Přímo na křižovatce u Poláků došlo k tragédii o rok dřív, v sobotu 29. června 2013. Odpoledne se tam střetla mladá cyklistka s autem, které jelo ve směru od Kadaně na Žatec. Žena jedoucí z vedlejší silnice na místě zemřela. I tuto tragédii připomíná v místě pomníček s křížem.

Ve stejném roce, 7. února, došlo k tragédii také o kousek dál ve směru na Žatec, poblíž odbočky na Libědice. Vozidlo tam narazilo do stromu, havárie si vyžádala jednoho mrtvého a jednoho těžce zraněného člověka.

Na zmíněné křižovatce došlo k vážné nehodě 21. prosince 2017, střetla se tam dvě auta. Viníkem byl řidič, který nezastavil na stopce. Výsledkem byli dva mrtví a dva zranění lidé.

Pietní místo s křížem a květinami je na silnici Žatec – Kadaň také u stromu poblíž železničního přejezdu u Žaboklik. Při havárii osobního auta tam 7. září 2014 zemřel 44letý muž.

K poslední tragédii došlo mezi Žatcem a Kadaní na konci února 2022 na silnici na křižovatce u Nového Sedla. Po nedání přednosti se tam srazila dvě osobní auta. Na následky zranění jeden z řidičů zemřel.