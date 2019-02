Podbořany - Stavební úřad v Podbořanech musí znovu projednávat, za jakých podmínek může stát nová silnice mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem. V rozhodnutí udělal řadu chyb.

Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil územní rozhodnutí, které loni v květnu vydal Stavební úřad v Podbořanech na stavbu rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary v úseku jesenická křižovatka – Lubenec. Zároveň s tím vrátil věc k novému projednání do Podbořan.

To bude trvat řadu dalších měsíců. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtělo tento úsek silnice začít stavět za dva roky, kvůli zrušení územního rozhodnutí a řadě námitek účastníků řízení proti realizaci stavby se pravděpodobně tento termín posune.

Proti územnímu rozhodnutí se ke krajskému úřadu odvolala společnost KM – Prona, jejíž benzínová čerpací stanice by měla být kvůli výstavbě doprovodné komunikace u jesenické křižovatky zbourána. Společnost upozornila na to, že doprovodná silnice by mohla vést jinudy a jako vlastník pozemků nesouhlasí s umístěním silnice. Krajský úřad ve svém rozhodnutí upozornil, že v případě stavby silnice R6, která je stavbou ve veřejném zájmu, není souhlas vlastníka pozemku v takovém případě třeba, neboť pozemek nebo stavbu je možné vyvlastnit nebo vyměnit.

#nahled|https://g.denik.cz/12/ba/ftg_r6_mapka_lubenec_2009_denik_clanek_solo.jpg|https://g.denik.cz/12/ba/ftg_r6_mapka_lubenec_2009.jpg|Plánovaná stavba silnice R6 na Podbořansku#

Na druhou stranu krajský úřad ve svém rozhodnutí uvedl řadu pochybení, kterých se stavební úřad v Podbořanech dopustil. V případě společnosti KM – Prona uvedl, že se stavební úřad nezabýval námitkou firmy ve věci požadovaného odklonění doprovodné komunikace a není tak jednoznačně jasné, že benzínová pumpa musí ustoupit doprovodné silnici.

Kraj: stavební úřad chyboval

„Stavební úřad v následném řízení ve spolupráci se stavebníkem a projektantem stavby zajistí důkazní prostředky, tak aby byl zjištěn skutečný stav věci a podle toho rozhodne a věc řádně odůvodní,“ uvádí se v rozhodnutí.

Krajský úřad kromě toho uvedl celou řadu pochybení v rozhodnutí Stavebního úřadu v Podbořanech. „Stavebním úřadem bylo stanoveno 43 podmínek pro umístění stavby. Některé ze stanovených podmínek vykazují vady zákonné, některé podmínky se vztahují k částem stavby, ve kterých nebylo stavebním úřadem rozhodováno, a proto neměly být výrokem vydaného rozhodnutí. Rozhodnutí stavebního úřadu dále obsahuje podmínky, které nemají s touto konkrétní stavbou přímou souvislost,“ píše se v dokumentu kraje. Rozhodnutí proto celé zrušil.

ŘSD chce 8,8 kilometru dlouhý úsek jesenická křižovatka – Lubenec stavět v rámci čtyřproudové silnice R6 Praha – Karlovy Vary. Součástí stavby je severní obchvat Černčic, kde vyroste mimoúrovňová křižovatka.