Klínovec má v pohybu lanovky Dámská, CineStar Expres a Štikovku na Neklidu, které jsou u sjezdovek Dámská, Pařezovka a Moser. Ostatní jsou zatím mimo provoz, protože se tam přesunula veškerá kapacita sněžných děl. Ta chrlí ve dne v noci technický sníh a povrch upravují rolby, aby se o víkendu mohly otevřít další svahy.

„Bylo pro nás naprosto zásadní, abychom využili těch několik opravdu chladných dní k tomu, abychom mohli navrátit kondici areálu do stavu před tou šílenou oblevou,“ uvedla mluvčí areálu Hana Hoffmannová k událostem posledního týdne. „Jen díky tomu, že jsme zasněžovali do foroty, jsme měli vysněžené hromady sněhu. Ty jsme rozhrnuli a nemuseli zavřít úplně,“ podotkla. V posledních dnech pomohlo i to, že napadlo kolem patnácti centimetrů přírodního sněhu.

Pod sjezdovky na Klínovci zaveze Krušnohorský autobus

Dvě třetiny sjezdovek bude mít o víkendu otevřené také ústecký Ski areál Telnice. „V sobotu pojedeme tak, jako jsem jeli před koncem roku,“ potvrdil vedoucí střediska Ivan Soukup. „Otevřená bude hlavní sjezdovka Slalomák a sjezdovka Macháček – Nová, Meva pojede pro děti a v provozu bude škola plus půjčovna,“ doplnil. Nepřístupná o víkendu zůstane sjezdovka Turistická a Cvičná louka.

Teplický Bouřňák se svou nadmořskou výškou 689 metrů nemá podmínky Telnice natož Klínovce, a tak o víkendu nabídne vyžití alespoň začínajícím lyžařům. „Chtěli bychom na sobotu a neděli otevřít naše dvě malé sjezdovky Údolíčko a Mikesku,“ přiblížil ředitel obecně prospěšné společnost Sportclub Bouřňák Jaroslav Andres. „Ostatní svahy zasněžujeme a připravujeme se na to, že když teploty tři čtyři dny vydrží, spustíme to celé,“ přislíbil.

Dočasně mimo provoz zůstává Sport areál Klíny na Mostecku. „Chceme využít současné mrazivé počasí a vyrobit dostatek technického sněhu. Vlek K1 poma se rozjede po víkendu,“ informoval na webových stránkách provozovatel.

Novinka pro milovníky zimních radovánek: Na Klínovci spustili večerní lyžování

Ačkoli ve skiareálech stále platí protiepidemická opatření, lyžaře vyhladovělé po pohybu na čerstvém vzduchu to neodrazuje. Například Klínovec si mezi vánočními svátky, které tradičně patří k top sezóně, užil nával srovnatelný s předcovidovou dobou. „Bylo to pro nás překvapivé,“ zmínila mluvčí Hoffmannová. „Očekávali jsme nižší návštěvnost kvůli tomu, že lyžaři musí být očkovaní a platí další opatření. Jsme zvědaví na návštěvnost za celou sezónu,“ zmínila.

Náročnější je podle slov mluvčí hlavně komunikace s lyžaři, kteří opatření vnímají jako něco obtěžujícího. „Spousta zákazníků s nimi nesouhlasí a osočují nás, že vyžadujeme, aby se dodržovala. Nejtěžší to mají pracovníci na pokladnách a infolinkách, kteří pracují v první linii,“ podotkla. Například v ústecké Telnici na podobný problém v této míře nenarážejí.