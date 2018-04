Škola v Postoloprtech bude bezbariérová a modernější

Postoloprty – Základní školu čekají stavební úpravy za 20 milionů korun. Pracovat se bude od začátku prázdnin.

Opravy ve škole, ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Vraný

Druhý stupeň Základní školy v Postoloprtech projde úpravami. Budovy budou kompletně bezbariérové, zmodernizují se některé učebny. V plánu je obnova školního skleníku, upraví se také prostranství před školou.



Městu se totiž podařilo na bezbariérový přístup a modernizaci učebních prostor druhého stupně školy získat vysokou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.



„Náklady na projekt jsou vyčíslené na 20 milionů korun, dotace by měla činit 18 a půl milionu. Práce by měly začít letos během letních prázdnin, vše hotovo má být nejpozději do června příštího roku,“ sdělil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

V rámci modernizace učebních prostor druhého stupně se žáci a učitelé dočkají lepších podmínek při výuce některých předmětů. Vznikne přírodovědná laboratoř s demonstračním učitelským pracovištěm a laboratorními žákovskými soupravami, mikroskopy a měřícími soupravami. Přírodovědná učebna se vybaví novými pomůckami, počítačová dostane nové počítače. Pořídí se také nová digestoř, která bude sloužit při pokusech v hodinách chemie.

„Škola bude mít také moderní jazykovou laboratoř učebnu s interaktivní tabulí, stolním vizualizérem, výukovými počítači se sluchátky,“ popsala Kateřina Pfertnerová.



K pracovní výchově opět začne sloužit skleník, který se stane dalším praktickým pracovištěm doplňujícím výuku přírodopisu, výchovy ke zdraví a pracovní výchovy. Čeká ho obnova, část bude opět vytápěná.

„Plánujeme, že tam budeme v rámci výuky pěstovat rostliny, o nichž se žáci učí v botanice v rámci přírodopisu. Dále počítáme, s využitím rostlinného materiálu v laboratoři. Budeme v něm pěstovat květiny do interiéru školy i pro venkovní prostory, sadbu zeleniny a také malé stromky, kterými bychom pak chtěli zvelebit prostranství u školy,“ sdělila ředitelka.

Základní školu v Postoloprtech navštěvuje zhruba 450 dětí z města a okolních vesnic. V Postoloprtech je jediná. První stupeň sídlí v budově v Komenského ulici, druhý pak nedaleko v budovách v lokalitě Draguš.



V posledních letech to není jediná vysoká investice, kterou město do budov základní školy připravilo. V roce 2011 se zateplovaly fasády, měnily se okna i dveře. Město získalo na zateplení v ceně 24 milionu korun dotaci z operačního programu životní prostředí ve výši 17 milionů.