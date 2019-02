V Žatci se opět řeší, co udělat s nedostavěnou školní budovou

ŽATEC - Co bude s nedostavěnou školou na žateckém Jihu? Otázku město řeší už patnáct let. Nyní by se mohla pro nedokončenou budovu najít budoucnost, související se zónou Triangle.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv