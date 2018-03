Školáci uklidili oba břehy řeky Ohře v Žatci

Žatec - Děti se svou třídní učitelkou nasbíraly 10 pytlů odpadu. Do úklidu přírody se můžete zapojit také - při blížící se akci Ukliďme Česko.

Igelity, tašky, PET lahve, papírky od bonbónů a sušenek, nářadí, staré oblečení, ale také i injekční stříkačku, k jejichž sběru přivolaly městskou policii, našly děti při úklidu břehů řeky Ohře v Žatci. Školáci ze 6. třídy tamní ZŠ 28. října se pustili do úklidu obou břehů mezi lávkou a železným mostem. Nasbírali 10 pytlů odpadků.

„Loni to bylo 260 kilogramů odpadu, letos to vypadá, že toho bude méně. Je to tím, že tato místa uklízela už na podzim celá naše škola,“ řekla Silvie Svobodová, třídní učitelka šesté třídy. Ta chodí břehy řeky uklízet s dětmi pravidelně už několik let, prohlubuje tak jejich vztah k životnímu prostředí.

Kdo by chtěl školáky při úklidu napodobit, bude mít možnost 7. dubna. To v Žatci proběhnou akce v rámci projektu Ukliďme Česko, a to pod patronací tří různých organizací Piráti uklízejí hradby, gymnázium připravilo úklid v okolí školy a město Žatec organizuje úklid v okolí stadionu Flóra.