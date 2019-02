Podbořany - Navýšení počtu dětí ve třídách mateřských škol schválili v minulých dnech podbořanští radní. Reagovali tak na zvýšený zájem u zápisů.

Ilustrační foto. | Foto: Kateřina Chourová

V příštím školním roce má do školek v Podbořanech chodit 237 dětí. Do MŠ v ulici Bratří Čapků 132 dětí, do dvou školek v ulicích Hlubanské a Žatecké 105 dětí.

V Podbořanech, stejně jako ve všech okolních městech se v minulých letech potýkali s nedostatkem místa ve školkách. Vyřešili ho přístavbou ve školce v ulici Bratří Čapků, kde byl vybudován nový pavilon. Kapacita se zvýšila o padesát dětí, přístavba stála sedm milionů.

Dál v provozu zůstala oproti původním předpokladům také malá školka v Žatecké ulici. Podle vedení města je nyní kapacita školek v Podbořanech dostatečná.