„Co se týká technického vybavení, jsme na tom lépe než na jaře. Koupili jsme 35 notebooků a stejné množství tabletů pro naše učitele, můžeme je půjčit i žákům, kteří by to potřebovali. Slíbené peníze na ně od ministerstva školství ale zatím nemáme, nezbývá nám věřit, že přijdou do vypršení splatnosti faktury,“ sdělil ředitel ZŠ Přemyslovců Louny Vlastimil Hubert.

Lepší vybavení hlásí i ZŠ Komenského alej v Žatci. I tam mají učitelé nové notebooky, škola se snaží v rámci možnosti pomoci s technickým zabezpečením i žákům. Jsou ale rodiny, kde učit děti na dálku bude problém. „Učitelé zjišťovali, jak na tom jednotliví žáci jsou, co se týká vybavení pro dálkovou výuku. Bohužel jsou rodiče, které to nezajímá. Další připojení doma na internet nemají,“ vypočetl možné potíže ředitel školy Zdeněk Srp.

Nejjižněji umístěná základní škola v kraji, v Petrohradě na Podbořansku, má rovněž nové notebooky pro učitele. „Ne všude v obci a okolí ale máme ideální pokrytí internetem, někde je pomalé,“ přiblížila ředitelka Ivana Hůrková.

Jsou ale školy, které na nové vybavení teprve čekají. „Počítače z nového projektu ještě nemáme,“ uvedla Vlasta Marková ze ZŠ Školní v Chomutově v souvislosti s „Plagovou miliardou“. Tu ministerstvo školství uvolnilo na zakoupení laptopů do škol.

Řada škol už má technické vybavení objednané, zatím ho ale nedostala. „Kdyby někdo potřeboval počítač nebo tablet, v některých případech je můžeme zapůjčit, nejsme ale schopni rodinám zajistit internet,“ podotkla ředitelka. Připojení k internetu si totiž rodiny musí obstarat a pravidelně hradit samy, což je problém, pokud zároveň bojují s nedostatkem financí.

Ne všichni učitelé jsou distanční výuce nakloněni. Například Danuška Karrmannová ze školy v teplických Proseticích vnímá takový způsob výuky negativně. „Chybí osobní kontakt při výuce nové látky. Na dálku přes počítač nebo samoučivem to ne každý doma pochopí. Zpětné dotazy jsou problém. Není tam potřebná interakce,“ podotkla učitelka. Doma má také děti, kterým se snaží s jejich učivem pomáhat. Ne každý to ale podle ní může takto zvládat. „Navíc to je časově náročné, dostáváme se do skluzu. Až se děti vrátí do škol, nemůžeme učit novou látku, ale musíme probrat znova to, co bylo na distanční výuce,“ dodala.

V provozu zůstávají mateřské školy. O jejich uzavření mohou rozhodnout města a obce. Například v Mostě se k tomu nechystají. „Situaci vyhodnocujeme každý den a zatím důvod k uzavření mateřských škol v Mostě není. Už nyní tam probíhá přísný ranní filtr dětí a je omezen vstup rodičů,“ informoval primátor Jan Paparega.

V provozu zůstalo rovněž několik zařízení pro děti rodičů nasazených v takzvané první linii. Na Lounsku je to ZŠ a MŠ Podbořany, ZŠ Žatec Jižní a ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny.

V kraji zůstane otevřeno dvacet základní škol



V Ústeckém kraji zůstane i ve středu 14. října otevřena dvacítka základní škol. Půjde o zařízení, kam budou moci chodit děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče pracují například v bezpečnostních sborech, zdravotnictví, v hygienických stanicích nebo organizacích poskytujících zdravotní služby. Děti budou moci být ve škole od 6 do 16 hodin, v některých případech i déle.



„Seznam škol Ústecký kraj diskutoval s obcemi s rozšířenou působností a školy na něj byly zařazeny po souhlasu zřizovatele,“ sdělil mluvčí kraje Martin Volf.



Seznam otevřených základní a mateřských škol:



Okres Louny: ZŠ Husova Podbořany, MŠ Hlubanská Podbořany, ZŠ Jižní Žatec, ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny

Okres Teplice: ZŠ Za Chlumem Bílina, Sportovní ZŠ Duchcov, ZŠ Maxe Švabinského Teplice

Okres Most: ZŠ a MŠ Ruská Litvínov, ZŠ Jakuba Arbesa Most

Okres Litoměřice: ZŠ Sady pionýrů Lovosice, ZŠ a MŠ Školní Roudnice nad Labem, ZŠ U Stadionu Litoměřice

Okres Děčín: ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ Komenského náměstí Děčín, ZŠ a MŠ Březová Děčín

Okres Chomutov: ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, ZŠ Školní Chomutov, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří

Okres Ústí nad Labem: ZŠ Vinařská Ústí nad Labem