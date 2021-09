Desetitisíce dětí ve školách v Ústeckém kraji se první den po návratu do lavic testovalo na covid-19. První antigenní testy odhalily 16 pozitivních případů, nyní čekají na výsledky kontrolních PCR testů. Hygieniky číslo potěšilo, čekali vyšší výskyt koronaviru mezi dětmi po návratu z prázdnin.

„V celém kraji máme hlášeno po testování ve školách 15 pozitivních výsledků antigenních testů u dětí a jeden u dospělého. Jedná se o ojedinělé případy, žádná ohniska, pozitivní případy se objevily ve 14 školách,“ informovala šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková. „Nyní čekáme na výsledky kontrolních PCR testů,“ pokračovala Šimůnková.

Žáci se po návratu do škol budou testovat celkem třikrát, pokud využívají antigenní testy. Kdyby si školy vybraly PCR variantu, testování by probíhalo jen dvakrát v delším časovém rozestupu, tuto variantu si ale vybralo minimum zařízení v celé republice, musí si totiž PCR testy sama platit. Antigenní variantu platí ministerstvo školství.

Nízký počet pozitivních testů v celém kraji při prvním školním přetestování hygieniky potěšil. „Čísla nás překvapila, případů je poměrně málo, počítali jsme s větším výskytem. Testovaly se desetitisíce dětí po návratu z prázdnin,“ uvedla krajská hygienička.

Znovu se bude na školách testovat 6. a 9. září. Pokud vyjde žákovi pozitivní test, půjde do karantény on, případně jeho rodina. Další trasování a rozhodování bude na posouzení hygieniků. Může se stát, že do karantény pošlou také další žáky, kteří s pozitivním přišli do užšího kontaktu, v některých případech i celou třídu.

Na školách oslovených Deníkem probíhalo testování bez potíží. „U nás bylo testování bez problémů. Už s tím máme zkušenosti. Otestovat se nechali všichni a neměli jsme žádný pozitivní test,“ uvedl ředitel ZŠ Komenského alej v Žatci Zdeněk Srp.

V Ústeckém kraji v posledních dnech mírně stoupá počet případů covidu-19. Zatím se ale stále jedná o ojedinělé případy, případně šíření v rodinách, žádná větší ohniska. Zatímco v minulém a předminulém týdnu se až na výjimky čísla pohybovala do deseti nových výskytů denně, v aktuálním týdnu evidují hygienici více případů. V pondělí 30. srpna jich bylo 22, o den později 12, ve středu 1. září pak 19.

„Máme v kraji stále poměrně nízký výskyt. Ale když někdo onemocní, tak se často jedná o cestovatelskou anamnézu. Poměrně často jde o případy dovezené z ciziny,“ potvrdila Lenka Šimůnková. Od začátku pandemie evidují hygienici v Ústeckém kraji 124 158 případů covidu-19. Už celkem 2 624 lidí s koronavirem v regionu zemřelo. Pro srovnání, téměř tolik mají obyvatel například Vejprty na Chomutovsku. V celé republice s covidem-19 zemřelo už 30 404 lidí.

V Ústeckém kraji, který má 817 tisíc obyvatel, mělo ke čtvrtku 2. září první dávku očkování proti koronaviru zatím 421 808 lidí, druhou pak 392 855.