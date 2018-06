Školy v přírodě jsou zase v módě. Děti se skoro neučí, spíš se baví a výletují

Lounsko - Místo „biflování“ ve školních lavicích poznávání přírody, hry a utužování kolektivu. Školy v přírodě zažívají renesanci, byť mají jinou podobu, než na jakou byli zvyklí rodiče dnešních školáků. Pobyty mimo třídu letos čekají i stovky dětí z Lounska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

Oproti několikatýdenním výjezdům s dopoledním vyučováním jsou dnes školy v přírodě podstatně kratší, většinou se jezdí od pondělí do pátku, někdy o pár dní déle. A výuka je jen okrajovou záležitostí. Nechybějí výlety, hodně sportování a další atraktivní formy zábavy. Pobyty děti učí k samostatnosti, stmelují se kolektivy. „Jezdíme na dva typy škol - v přírodě s výukou a úplně bez učení. Převládají ale spíš pobyty bez učení, snažíme se, aby byly děti co nejvíc v přírodě,“ vysvětlila Radka Dinková, ředitelka ZŠ Prokopa Holého v Lounech, která jezdí například do Sklárny u Žihle na Plzeňsku nebo do Poslova Mlýna u Doks na Českolipsku.

Škola si některé pobyty zařizuje sama, jindy využívá služeb agentur. „Pobyty jsou dobrovolné, je to na rozhodnutí rodičů. Je o ně ale velký zájem, hlavně u nižších ročníků jedou skoro vždy téměř všechny děti ze třídy,“ dodala.

V rekreačním zařízení Poslův Mlýn byl nedávno celý druhý stupeň školy, před pár dny se vrátili třeťáci. „Náš Tomášek byl moc spokojený. Děti měly pobyt ve stylu Hunger Games, což je dobrodružný film, hodně je to bavilo. Chodily navíc na výlety, koupaly se, jely lodí po Máchově jezeře, byly i v Muzeu Čtyřlístku v Doksech,“ vypráví Lucie Steklá.

Na školy v přírodě míří i žáci žateckých škol, třeba děti ze ZŠ Jižní či Komenského alej. „Jezdíme většinou do Sklárny u Žihle. Je to blízko, mají tam i zdravotníka a vychovatele. Pobyty si organizují třídní učitelky,“ řekl ředitel ZŠ Komenského alej Zdeněk Srp.

Minizoo, miniměsto, lanové centrum

Minulý týden byli u Žihle druháci, nyní jsou tam třeťáci. A i na žatecké děti z této školy čekají zajímavé výlety. Například do minizoo v Plasech, do nejmenšího města ve střední Evropě Rabštejna nad Střelou, přímo ve Sklárně je lanové centrum nebo laser game, kde se „vyřádí“ hlavně kluci.

Na zotavovací akci jedou v posledním týdnu v červnu obě dvě druhé třídy ze ZŠ TGM v Podbořanech. „Míří na zámek Nečtiny na Plzeňsku. Učit se už nebudou, mají zábavný program s výlety. Aby byly co nejvíc v přírodě,“ uvedla zástupkyně ředitelky Jana Gábová.

Náklady za školy v přírodě hradí rodiče. Ceny se pohybují kolem dvou tří tisíc korun za dítě, záleží na programu a délce pobytu.

Do škol v přírodě se nejčastěji jezdí právě v tuto dobu v květnu a červnu. Dobře to znají třeba v papírnictvích. „Rodiče chodí kupovat pohledy a poštovní známky, paní učitelky zase třeba různé drobnosti do soutěží,“ sdělila Monika Štastná z Papírnictví Brázda Žatec.