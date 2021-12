Skutečné dárky

„Na Ústecku, stejně jako v celé republice, hodně 'letí' kozy a kuřata. Prodávají se ale i jiné, někdy celkem netradiční Skutečné dárky. Z Ústeckého kraje se loni například pomyslně rozlétlo do světa 1,5 milionu včel (26 úlů), školní pomůcky pro 882 dětí a bezpečný porod pro 14 žen. Rozhodně by také nemělo zapadnout, že občané Ústeckého kraje loni zakoupili 32 záchodů,“ uvedl Vít Kučera, ředitel pobočky Člověka v tísni pro Ústecký kraj.

Loni lidé z Ústecka koupili na eshopu Skutečný dárek více než 4 tisíce kuřat, 92 koz a 14 bezpečných porodů. Letos do konce listopadu se v kraji prodaly Skutečné dárky za 10 tisíc korun. Větší část, až 80 procent, však lidé ještě zakoupí v období těsně před Vánocemi, odhaduje organizace Člověk v tísni.

Letošní Skutečné dárky, zakoupené do konce listopaduZdroj: Člověk v tísni

Celkově za 13 let trvání této akce lidé z Ústeckého kraje utratili za Skutečné dárky více než 5,1 milionu korun. Ti nejštědřejší koupili v minulosti dárky i za zhruba 46 tisíc.

Část z vybraných prostředků pomáhá i přímo v Ústeckém kraji. Doučuje se zde 200 dětí, kterým pomáhá 25 dobrovolníků. „Nejzajímavější bylo období, kdy jedna z našich doučovatelek pomáhala dětem s látkou až z Číny," řekl ředitel ústecké pobočky Kučera. „Nejvíce děti baví, když se probíraná látka dá spojit s edukativní hrou, či zážitkem. Největší letošní problém totiž byl přechod z normální školy na on-line a následná takvaná papírová forma výuky,” vysvětlil.

Jak pomáhají Skutečné dárky - příběh první:



Vysokoškolák Pepa



Když jsme Pepu poznali, měl plno starostí. Jeho rodina byla ve finanční tísni a on musel pracovat, aby rodiče podpořil. Studoval v té době střední průmyslovou školu a i když ho studium bavilo, nemohl mu kvůli práci věnovat dostatek času. I kvůli tomu se mu příliš nedařilo v matematice.



Došlo to tak daleko, že z matematiky musel dělat reparát. Rodiče mu se studiem pomoct nedokázali. Okamžitě jsme ho tedy začali doučovat, aby se mohl na opravné zkoušky připravit. I přes snahu Pepy i doučovatelek se mu zkoušky nevydařily a Pepa musel opakovat ročník. V doučování jsme pokračovali i v dalším školním roce a nabídli jsme mu stipendium, aby mohl trávit více času ve škole a méně v práci.



To se ukázalo jako účinné. Ve třetím ročníku Pepa zjistil, že ho baví programování a začal se mu více věnovat. Poslední dva roky probíhalo vyučování v on-line prostředí, ale i když bylo distanční studium pro Pepu náročné, zvládl ho a nakonec udělal i maturitní zkoušku.



Během studia se účastnil i soutěží v programování, díky kterým se dostal na vysněnou vysokou školu. Díky vítězství v jedné z nich byl totiž přijat na obor Informatika na ČVUT v Praze, kam v letošním roce nastoupil.



Zdroj: Člověk v tísni

Jak pomáhají Skutečné dárky - příběh druhý:



Kakaové mámy na Filipínách: dělají luxusní kakao a mluví se stromy



„Děti nám nevěří, že pěstujeme kakao,” říká jedna z drobných Filipínek. Je to jedna z mnoho farmářek, které Člověk v tísni podporuje v produkci kakaa. „Když sklidíte arašídy nebo kukuřici, je hotovo. U kakaa je to jinak, když o strom správně pečujete, bude plodit ještě dlouho,” říká Michaele Arre (64 let), které se mezi místními přezdívá 'nanay', což znamená máma. Možná právě kvůli tomu, že byla jedna z prvních, kdo začala kakao ve Východním Samaru pěstovat. Michaele udělala ze své kakaové farmy rodinný podnik, kde ona a její příbuzní začali zpracovávat své vlastní kakaové boby, ale také boby od sousedů. Díky školení, financovanému ze Skutečného dárku, ona i její rodina vědí, jak boby zpracovat a jak například vyrobit kvalitní tableu, neboli čistou kakaovou hmotu. Dokáží nyní vyvážet prémiové sušené a kvašené kakaové boby nebo právě kakaovou hmotu pro místní trh. Michaele své vědomosti předává svým dětem a vnoučatům, kteří na farmě pracují a obsluhují i zařízení na zpracování kakaových bobů. Michaele je pouze jednou z mnoha žen v okolí, které uvěřily ve své schopnosti a porazily nepřízeň osudu silou své vůle.



Dalším krásným příkladem je paní Imelda Cadayong (63) z obce Hagna ve Východním Samaru. „Než jsem se dala na kakao, pěstovala jsem kamote (sladký brambor). Stačilo nám to ale jen tak, abychom se z úrody sami najedli,” vypráví Imelda. Dodává, že když přisel v roce 2019 další z mnoha tajfunů, její kakaovníky se během několika měsíců vzpamatovaly a její farma je od té doby jedna z nejproduktivnějších ve vesnici. Kakao je totiž oproti původním oblíbeným kokosovým palmám odolnější a houževnatější. Pěstování kakaa je pro Imeldu oddechovou činností. „Když jsem unavená, tak si s těmi kakaovníky povídám. Kdyby ty stromy uměly mluvit, myslím, že by na mě byly pyšné. Jsou to sice jen rostliny, ale vědí, že bych je nikdy neopustila.”



Zdroj: Člověk v tísni

Hvězdy letos nazpívaly novou píseň

Novinkou letošní předvánoční kampaně je píseň Andělé strážní od bratrů Neckářových, na jejíž tvorbě se podílely hudební hvězdy jako Tomáš Klus, Marie Rottrová nebo superstar Tereza Mašková.

„Všichni to dělali bez nároku na honorář. Je to jejich poděkování všem, kteří se poslední dva roky extrémně snaží vlastně bojovat proti tomu, s čím se potýkáme,” řekl k novému videu, které letos vyšlo na podporu Skutečnému dárku, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Za spolupráce s Člověka v tísni, Václava a Jana Neckáře totiž vznikl nový videoklip k písni Andělé strážní. V písni se objevilo mnoho známých tváří: Marta Kubišová, Marie Rottrová, Jiří Macháček, Tamara Klusová, Tomáš Klus, Milan Cais, Tereza Mašková, Klára Vytisková, Nikola Čechová, Emma Smetana a Jordan Haj.

Zdroj: Youtube

Letos také nabízí Člověk v tísni dárcům tři nové certifikáty. Certifikát "Boj se suchem", který pomůže farmářům překonat následky klimatických změn. Skutečný dárek "Zůstaň ve škole" pomáhající nejzranitelnějším žákům a studentům v Česku v nejtěžších chvílích, jako při přechodu ze základní školy na střední, či s volbou, zda na této škole vůbec zůstat. "Andělé strážní" přispěje do stejného vzdělávacího programu jako "Zůstaň ve škole", zároveň ale propojuje pomoc se stejnojmennou výše zmíněnou písní z dílny Václava a Jana Neckáře. Darovací certifikát "Anděl strážný" má symbolizovat podporu pro znevýhodněné děti ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebují.

„Díky Skutečnému dárku jsme letos 607 farmářům věnovali nové nářadí, více než 400 kilogramů semen odolné zeleniny a 20 000 sazeniček sladkých brambor. Společně s nimi jsme bojovali proti dopadům klimatické změny a 573 z nich jsme naučili, jak navzdory suchu zachovat úrodu. Díky vzdělávacím kampaním a kurzům má teď více než 82 000 lidí jistější zdroje obživy," vypočítal Tomáš Urban z Člověka v tísni a pokračoval: „Z podvýživy jsme během tří měsíců vyléčili 372 dětí a 1 000 maminek se dozvědělo, jak vařit, aby se jejich děti správně vyvíjely. S tím nám pomohlo na 158 vyškolených místních porodních asistentek. Doma jsme podporovali ve vzdělávání 1 852 znevýhodněných dětí, uspořádali jsme pro ně i 19 letních táborů. Více než 300 rodinám jsme půjčili laptopy, aby se děti mohly připojit na on-line výuku. I díky Skutečnému dárku dostalo i letos 85 dětí svoji první knížku."

O Skutečném dárku



SkutecnyDarek.cz je charitativní e-shop Člověka v tísni určený na podporu lidí v nejchudších zemích světa a potřebných v Česku. Dárci v něm nakupují tištěné nebo elektronické certifikáty, které s věnováním darují pod stromeček svým blízkým. Princip fungování je jednoduchý. Například nákupem certifikátu Veselé kozy přispějí do programu Obživa a za jejich dar je nakoupena například koza. Pokud je ale v dané chvíli prodáno příliš mnoho koz a je potřebnější nakoupit jiné prvky z programu Obživa, jako například ovce, zemědělské nářadí nebo sazenice stromů, nakoupí Člověk v tísni je. Za dar tedy vždy nakoupí to nejpotřebnější v daném programu. Podobně je tomu s programy Školy, Zdraví, Voda a Vzdělání v ČR.



V loňském roce si netradiční dárek pořídilo 13 000 lidí, kteří na e-shopu nakoupili více než 40 000 darovacích certifikátů. Více než polovina byli nově nakupující. Dříve si lidé kupovali především tištěné certifikáty, loni dala více než třetina lidí přednost certifikátu elektronickému, který následně přepošlou e-mailem, nebo si sami vytisknou a darují svým blízkým. Prodej dárkových certifikátů Člověk v tísni začal v roce 2009 a za 13 let získal přes 136 tisíc objednávek Skutečných dárků.