Žatec - Zastupitelům to řekl projektant v souvislosti s velkými náklady na tzv. vícepráce.

Historik Miroslav Nový (uprostřed) popisuje v zarostlém dvoře renesanční sladovny, v čem je pro město tak významná. Dokumenty mu přidržuje projektant Petr Bažant. | Foto: DENÍK/Petr kinšt

Výběrové řízení na rekonstrukci bývalé renesanční sladovny v Žatci bylo nastavené nevhodně. Řekl to statik a projektant Vít Mlázovský na červnovém zasedání žateckého zastupitelstva. Podle jeho slov způsob, který město zvolilo, pro něj nebyl příliš ekonomicky výhodný.

Členům zastupitelstva vysvětloval, proč jsou tak nákladné vícepráce při rekonstrukci sladovny. Rekonstrukce sladovny je součástí projektu Chrámu chmele a piva. Začala loni a má skončit na přelomu letošního a příštího roku. Celou zakázku na stavební část projektu Chrámu chmele a piva v roce 2009 získala firma Metall Quatro za dvě stě milionů korun, město dá ale dalších zhruba dvacet milionů za tzv. vícepráce.

Zastupitelé měli pochyby

Nejvíc v případě rekonstrukce renesanční sladovny. Ta prý byla v horším stavu, než se předpokládalo, proto její rekonstrukce vyjde dráž, než se počítalo. Proto ty vícepráce. Tento argument se ale některým zastupitelům nezdál, proto si město nechalo zpracovat odborný posudek, který měl tyto další náklady na rekonstrukci sladovny prozkoumat. Nyní se s jeho závěry zastupitelé seznámili.

„Město při zadávání veřejné zakázky sice postupovalo v souladu se zákonem, ale nevybralo nejvhodnější variantu. Ten způsob výběrového řízení nebyl pro něj ekonomicky vhodný. Byl vybrán způsob, který přímo vybízel k tomu, aby vznikly vícepráce,“ uvedl Vít Mlázovský, který se podílel na stavebních úpravách řady význačných českých památek. Například hradu Karlštejna, Krakovce či krypty v Kutné Hoře. Podle jeho slov projekt ke stavebnímu povolení k rekonstrukci sladovny nebyl dostatečný, chyběla tzv. prováděcí dokumentace, která je podrobnější. Město by její zpracování vyšlo na 700 tisíc korun, zadána ale nebyla. „Firma, která byla ve výběrovém řízení vybrána, si pak ve vícepracích účtuje to, co podcenila v soutěži,“ vyplynulo z jeho slov.

V plánu je i nová pasáž

Rekonstrukce sladovny měla stát něco přes dvacet milionů korun, bude to ale daleko víc. V objektu vzniknou výstavní prostory, klubovny a přednáškový sál. V plánu je také zřízení pasáže z Masarykovy a Nákladní ulice. Za první republiky se v domě vyráběly barvy, zachované reklamy na fasádě na tuto živnost budou obnoveny.

Objekt sladovny chátral od poloviny 20. století, v šedesátých letech se zřítila jeho střecha. Uvažovalo se o jeho úplné demolici. K té naštěstí pro historii města nedošlo. V roce 1991 byla sladovna provizorně zastřešena plechovou střechou a staticky zajištěna. Město, které je vlastníkem budovy od roku 1991, se ji snažilo v letech 1992 až 2007 prodat, ale bez úspěchu. Teprve po zařazení do projektu Chrámu chmele a piva a jeho realizaci se zajistila budoucnost budovy.