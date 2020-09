Zatímco první událost má na obyvatele Loun velký dopad, po čtyřech letech mají opět k dispozici plaveckou halu, dálnice kolem města bude mít daleko větší význam pro obyvatele jiných regionů. Například Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Tranzitní dopravu odvedl silniční obchvat z Loun už před dvaceti lety. Nyní se ze dvou rozšíří na čtyři pruhy.

Nová plavecká hala stojí v místě staré, ve které se naposledy koupalo v květnu 2016. Město ji nechalo kvůli špatnému stavu zbourat. Nový objekt nabízí pětadvacetimetrový bazén se šesti drahami, welness část s venkovní vířivkou, 80 metrů dlouhý tobogán, dvě sauny, parní lázeň, posilovnu, občerstvení. V zařízení pracuje celkem 35 zaměstnanců, kapacita plavecké části je 120 návštěvníků, saunového světa 50.

„Nemůžeme se srovnávat s centry v Mostě nebo Chomutově, naše plavecká hala je menší. Nicméně nabízí podobné služby. Co je nejdůležitější, že umožní plavání našim školám a sportovcům,“ řekl místostarosta Vladimír A. Hons.

„Tento projekt je příkladným, jak by měly vznikat sportovní stavby. Tedy, že se zapojí stát i město,“ sdělil bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, který v současné době vede Národní sportovní agenturu, jež se od příštího roku začne starat o státní dotace do sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Loun poslalo 40 milionů korun, město přidalo přibližně 180 milionů. Na část si vzalo bankovní úvěr. „Povedlo se nám halu postavit o dvě stě tisíc levněji, než byla částka ve smlouvě se zhotovitelem,“ připomněl starosta Pavel Janda.

Lounská radnice cenu za halu vyčíslila přesně na 218 723 478,84 koruny. Do budoucna musí město počítat s nemalými náklady na její provoz v řádech milionů korun ročně. První návštěvníci se v novém bazénu vykoupali v pátek odpoledne. Hala se stavěla rok a půl.

O pár měsíců déle se má u Loun stavět šestikilometrový úsek dálnice D7 Praha -Chomutov. Jeho zprovoznění je v plánu v červnu roku 2022. „Stavba vyjde na 773 milionů korun, šedesát procent by měla pokrýt dotace z Evropské unie,“ přiblížil při slavnostním ceremoniálu u Loun ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Pro Louňany při cestách do Prahy budou důležitější než obchvat jejich města, na jehož konci většina z nich teprve najede, jiné úseky. „Věřím, že na začátku příští stavební sezony zahájíme stavbu navazujícího úseku dálnice D7 u Chlumčan a v horizontu dvou, tří let úseky u Slaného,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Naopak výstavba dálnice D7 přinese Lounům jednu komplikaci. A to zrušení křižovatky u Cítolib, zbude jen přemostění dálnice. „Ruší se pro blízkou vzdálenost jiné mimoúrovňové křižovatky. Při stotřicetikilometrové rychlosti aut by dvě křižovatky tak blízko sebe nebyly bezpečné, výjimku od ministerstva vnitra jsme nedostali,“ vysvětlil Radek Mátl.

U města tak zůstanou jen dvě dálniční křižovatky – Louny východ a Louny západ. „Komplikace to je, lidé jsou na křižovatku u Cítolib zvyklí. Dopředu si rozmyslíme možnosti případných dopravních úprav ve městě a pokud se někde po zrušení křižovatky ukáže problém, budeme jej řešit,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda. „Ze strany Ředitelství silnic a dálnic jsou možné dodatečné investice. Třeba do výstavby kruhových objezdů,“ připomněl radní Radovan Šabata.

Dálnice D7 Praha – Chomutov by podle současných termínů měla být celá hotová v roce 2027.