Petr Kinšt dnes 06:20

Slavětín nemusí státu zaplatit 8,6 milionu korun a penále ve stejné výši. Spor o vratku dvou dotací, které městys na Lounsku dostal v roce 2010 na opravu vodní nádrže a komunikací, řadu let řešilo několik soudů a finančních úřadů. Ukončilo jej nedávné rozhodnutí Odvolací finanční ředitelství v Brně. Pokud by musel městys peníze platit, omezilo by to investice ve Slavětíne na řadu let.