Žalobu, ve které se Slavětín domáhal zrušení povinnosti peníze zaplatit, soud zamítl. Městys v této věci zaslal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

„Než bude naše kasační stížnost vyřízena, platit peníze nemusíme. Požádali jsme také Generální finanční ředitelství, aby nám povinnost vrácení dotace a uhrazení penále odpustilo. Pokud bychom částku zaplatit museli, byl by to pro nás velký problém,“ sdělil starostka Slavětína Jaroslav Jandl.

Rozpočet městyse s pěti sty obyvateli je pro letošek 13,8 milionu korun. Pokud by musel dotace v celkové výši 8,6 milionu korun vrátit a k tomu zaplatit stejnou částku jako penále, omezilo by to jeho investice na řadu let.

Od roku 2013 navíc čelí Jaroslav Jandl spolu s dalšími starosty policejnímu obvinění kvůli údajně neoprávněnému čerpání dotací na odstranění škod po přívalových deštích. Městys má zároveň obstavený majetek. Když nějaký prodá, jako například nedávno rodinný dům, peníze jdou na účet finančního úřadu. Až se kauza vyřeší, stát si je buď jako splátku nechá, nebo pošle na účet obce.

Městys Slavětín dostal v roce 2010 dvě dotace v celkové výši 8,6 milionu korun. Za tyto peníze zrekonstruoval ulice Kozí a Bieblova, kde dostaly nový asfaltový povrch silnice a chodníky. Rekonstrukce se dočkala také vodní nádrž zvaná Louže, která byla odbahněna, došlo i na vyspravení její hráze. Peníze poskytl stát v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. O peníze požádal Slavětín na základě škod, které měly způsobit přívalové deště o rok dřív.

Z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, který nabyl právní moci tento měsíc, vyplývá, že městys neprokázal, že k poškození obecního majetku došlo v důsledku rozsáhlých přívalových dešťů. Začátkem července roku 2009, kdy měla velká voda ve Slavětíně škodit, naměřily stanice v nedaleké Peruci a Lounech jen několikamilimetrové úhrny srážek. Nicméně zpráva Českého hydrometeorologického ústavu nevylučuje, že v lokalitě mohlo někde spadnout až 40 milimetrů deště. „Žalobce neprokázal, že k poškození obecního majetku došlo v důsledku rozsáhlých přívalových dešťů ve dnech 4. až 5. července 2009, respektive ani ještě před tímto obdobím, a neprokázal tedy, že poskytnuté dotace byly použity na obnovu takto poškozeného obecního majetku,“ uvedl ve verdiktu předseda senátu krajského soudu Petr Černý.

Starosta Slavětína pochybení odmítá. „Peníze nikam nezmizely. Na co jsme dotace dostali, to jsme opravili. Pořád se bavíme jen o tom, zda pršelo tak nebo tak. Zda byl obecní majetek poškozen víc nebo méně. Táhne se to už dlouho, je to nepříjemné. Tvrdím, že jsem se ničeho nezákonného nedopustil, a věřím, že peníze nebudeme muset vracet,“ řekl.

On sám v této věci čelí obžalobě kvůli údajnému neoprávněnému čerpání dotací. Věří, že ho soudy osvobodí. Opírá se také o nedávný rozsudek Vrchního soudu v Praze, který v podobné věci zprostil obžaloby bývalého starostu a bývalou místostarostku Úštěku na Litoměřicku.

Zatímco městys Slavětín musel u soudu dokazovat, že dotaci využil v souladu s podmínkami, u trestního soudu bude naopak na žalobci, aby starostovi případnou vinu prokázal.