Louny – Za čtyři roky nahráli nadšenci z Loun už patnáct knih. Díky nim mohou i nevidomí a lidé se špatným zrakem „číst“. Chybí jim ale vlastní nahrávací technika, na kterou teď shánějí peníze.

Iveta Francírková ukazuje v Lounech některé načtené knihy a CD do projektu Slyším, tedy čtu. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Literatura je krásná věc. Nevybírá si, milují ji lidé nejrůznějšího věku, vzdělání i postavení. Milují ji i nevidomí. Ti mají ale kromě knih v braillově písmu, kterých rozhodně není mnoho, velmi omezené možnosti. Parta nadšenců z Loun se jim rozhodla pomoci a „čte“ za ně. Za čtyři roky už poslal projekt Slyším, tedy čtu do světa patnáct audionahrávek knih. A chystá další a další, dobrovolníkům ale chybí peníze na vybavení a prostory. Vyhlásili proto sbírku.

„Máme od nevidomých skvělé ohlasy. Naše knížky je baví a to nás moc těší,“ vypráví o projektu Iveta Francírková, jedna z lounských dobrovolnic.

Knížky dobrovolníci načítají do audionahrávek. „Naši posluchači nám často říkají, že jsou nadšení. Po vydání Mary Poppinsové ke mně například došla krásná zpráva – dala jsem CD jedné paní pro maminku a maminka poté vzkázala, že moc děkuje, že kdysi žila v Londýně a díky nám se tam znovu podívala,“ přidává se Romana Anna Novotná v jejíž hlavě se před čtyřmi lety zrodil nápad nahrávat knížky pro nevidomé a slabozraké.

Za tu dobu už lounští dobrovolníci nahráli patnáct knih. Pomohli "začíst se" řadě postižených, kteří jinak moc možností dostat se k literatuře nemají. Jenže, trápí je technika a půjčování prostor. „Chybí nám vlastní nahrávací technika, vše si musíme provizorně půjčovat. To bychom chtěli změnit. Nemáme ani kde nahrávat, prostory jsme si dosud různě půjčovali,“ mluví Iveta Francírková o problémech, s kterými se dobrovolnický projekt musí potýkat.

Nadšenci už nahrávali ve zkušebně kapely, v prostorách knihovny… Nyní by rádi nahrávání vylepšili, doufají, že konečně budou mít vlastní techniku.

Sbírka na HitHitu

Projekt Slyším, tedy čtu se proto obrátil na server HitHit, kde vyhlásil sbírku. Shánějí 70 tisíc. Nabízejí různé odměny - od poděkování, přes naušnice, tričko, CD s knihou nebo i možnost zkusit si nahrávání.

Na lounských dobrovolnících je vidět, že je nahrávání knih hodně baví. Načíst jednu trvá zhruba tři měsíce. Do projektu je zapojeno asi patnáct dobrovolníků, když se načítá, scházejí se každou neděli. Noví zájemci se samozřejmě mohou také hlásit, podmínkou je ale hlas.

„Nadchlo mě to a už jedeme čtyři roky. Baví mě to. V jedné místnosti je vždy režisér, který dává pozor, jestli je vše správně, jestli se dobře vyslovuje, jestli je správná intonace. Ve druhé se čte. Střídáme se po několika stránkách, abychom udrželi tempo, správné čtení, aby vše bylo srozumitelné. A lidé si to střídání i oblíbili, říkáme tomu styl záložka. Lépe tak prý udrží pozornost,“ vyprání o načítání Iveta Francírková.

Od pohádek k detektivkám

Nahrávají různé žánry, načetli už i dětské knihy. „Nemáme žádná omezení. Teď například připravujeme detektivku,“ pokračuje Francírková.

Snaží se načítat tituly, které ještě neexistují jako klasické audioknihy. „Vybíráme z různých žánrů, snažíme se knihy, které ještě načtené nejsou. A načítáme i na přání, nevidomí si někdy sami říkají, co by rádi,“ usmívá se Francírková.

„Čtenáře“ má projekt nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Načtené knížky dostávají nevidomí zdarma. „Knížky vybíráme sami, já sama nevím, co bych raději nahrávala dřív, a u ostatních je to podobné, takže nouze o tituly do nahrávacího plánu rozhodně není,“ doplňuje ji Novotná a doufá, že už brzy, snad už i s vlastní technikou, vznikne další kniha, kterou si nevidomí „přečtou“, a kterou budou mít rádi.