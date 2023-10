/FOTO, VIDEO/ Klára Lapková z Loun vystudovala uměleckou školu v Praze, řadu let tam pak dojížděla do zaměstnání.

Pracovala v obchodech s designovým nábytkem a oblečením, v hlavním městě také vyvíjela uměleckou činnost. S narozením syna Matyáše začala Klára Lapková podstatnou část času trávit opět v Lounech. Chybělo jí ale místo, kde by se mohly zabavit malé děti. A tak jej na rodičovské dovolené vytvořila. Propojila smysly a Louny a vznikl SmysLoun – místo zábavy, kreativity a fantazie pro děti od šesti měsíců do šesti let.

Kroužek sensory play, kde mají děti k dispozici různý materiál a dle své fantazie si s ním hrají, vede od letošního dubna v prostorách v areálu bývalé lounské nemocnice. A soudě dle obsazenosti jednotlivých lekcí, úspěšně.

„Lekce jsou plné už od začátku,“ neskrývá nadšení 38letá maminka dvouletého syna. Tušila, že kulturní možnosti, které nabízí Praha, jí s příchodem dítěte a návratem do Loun budou chybět. A tak se rozhodla to alespoň částečně změnit.

„V Lounech máme několik kreativních aktivit pro starší děti, tedy předškoláky a školáky. Ale to, co máme my, se zaměřuje na děti ve věku od šesti měsíců. Je to zcela nová aktivita,“ vysvětluje Klára Lapková. „Děti zapojí kreativitu, fantazii, zlepší koordinaci, motorickou práci rukou, ve škole pak mají jemnější úchop psacích pomůcek,“ popisuje.

Na prostory pro SmysLouna v areálu bývalé nemocnice nad současnou dialýzou prý narazila náhodou. Původně uvažovala o místu někde v centru Loun, vhodnější se ale nevyskytlo. „Dá se tu dobře zaparkovat a okolí tu vzkvétá,“ přibližuje.

Vzhledem k prostoru se lekcí účastní šest, sedm dětí. Ve středu probíhají dopoledne, ve čtvrtek odpoledne a občas je Klára Lapková připraví i o víkendu. Za lekci v délce trvání jedné hodiny a čtvrt platí maminky 290 korun. „Za vybrané peníze platím nájem a nakupuji další pomůcky a doplňky. Není to výdělečná činnost, občas ji dotuji ze své rodičovské. Snažím se, aby lekce měly každý týden nová témata, aby se děti mohly seznámit s novými materiály a věcmi i do hloubky,“ popisuje s tím, že děti mají k dispozici zdravotně nezávadné pomůcky, většina materiálů jsou potraviny. Často jde o obarvenou rýži nebo různá semínka.

Po skončení rodičovské by se ráda SmysLounovi věnovala dál, o dojíždění do Prahy za prací prý z časových důvodů neuvažuje.

„Byla bych ráda, aby takováto aktivita i na malém městě typu Loun fungovala. Chtěla bych dělat lekce častější, případně k tomu zřídit odpočinkové místo pro rodiče. Uvidíme, jak to půjde, chtěla bych se tomu ale věnovat i nadále,“ přemítá. „Chytlo mě to, moc mě to baví a naplňuje,“ přibližuje.