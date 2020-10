V jedné z největších škol v okrese Louny, v Základní škole Komenského alej v Žatci, se na přechod na distanční výuku připravovali s předstihem. Škola například koupila učitelům notebooky, v jídelně nemají tak velké zásoby potravin s kratší dobou trvanlivosti jako na jaře. „Co bylo v našich silách, na to jsme se připravili. Situace ale rozhodně ideální není,“ říká ředitel školy Zdeněk Srp.

Základní školy se kvůli pandemii poprvé zavřely letos na jaře. Teď se v Česku zavírají znova. Je něco, co se v případě vaší školy za tu dobu změnilo?

Dá se říct, že jsme na to lépe vybaveni počítačovou technikou. Koupili jsme pro učitele notebooky, takže ho pro dálkovou výuku má téměř každý. Někteří budou učit prostřednictvím počítačů ze školy, kde máme velmi dobré připojení na internet.

Když jsme u připojení na internet a vybavení, máte zjištěné, jak je to u žáků školy?

Učitelé se ptali. Bohužel jsou rodiče, které to nezajímá, další připojení doma na internet prostě nemají. Třicet procent našich dětí bydlí na vesnicích, v některých je připojení na internet slabé. Snažíme se to u těch, kteří mají zájem, pomáhat řešit. Domlouváme podmínky u poskytovatelů internetu, aby děti přístup k internetu měly.

A co když mít nebudou? Jak bude probíhat výuka pak?

Stejně jako na jaře budou učitelé kopírovat výukové materiály na papír a rodiče nebo děti si je budou moci vyzvednout přímo ve škole. Připomenu, že zatímco na jaře byla distanční výuka dobrovolná, nyní je povinná.

Jak konkrétně bude probíhat výuka na dálku v případě vaší školy?

Využíváme Google Suite, což je balík on-line aplikací, které učitelům umožňují sdílet dokumenty nebo vést s žáky videohovory.

Takže na distanční výuku máte vše připravené?

Snažíme se. Situace ale rozhodně ideální není. Osobně vidím problém třeba u žáků prvních ročníků, kteří nedávno sotva nastoupili do školy. Teď se zase budou muset přizpůsobovat něčemu novému. Na jaře už přece jen byli prvňáci ve škole déle, na nějaký režim učení si stačili zvyknout. Pochopitelně komplikované to mají učitelé, kteří mají vlastní školou povinné děti.

Zachováte ve škole známkování?

Zase budou učitelé spíš hodnotit slovně. Co se týká samotné výuky, bude důležité probrat učivo, na které se bude později navazovat. Ostatní půjde zřejmě trochu stranou.

Vaše škola má jídelnu, denně v běžné době vaříte stovky obědů. Na jaře jste stáli před problémem, co s potravinami ve skladu, kterým po čase začaly docházet lhůty trvanlivosti. Poučili jste se?

Ano, teď jsme si dávali pozor, abychom takových potravin tolik na skladu neměli. Něco ale přece jen máme, a pokud bychom nevařili delší dobu, zase bychom to museli řešit.

Myslíte, že se vrátí děti do školy 2. listopadu, jak plánuje vláda?

Mám na to svůj názor, který si však nechám pro sebe. Co se obecně týká výuky dětí, bylo by dobře, kdyby to bylo co nejdřív. Je totiž jasné, že čím delší dobu budou školy uzavřené, tím bude motivace žáků učit se z domova klesat.