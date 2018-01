Sníh není? Nevadí, děti z Postoloprt si ho stejně užijí

Postoloprty /FOTO/ - Výprava z městečka vyráží v neděli na týden do Krkonoš, mezi padesátkou účastníků jsou i tři caparti z mateřské školy.

Zima v okrese Louny zatím probíhá naprosto tradičním způsobem: déšť, vítr, tma, bláto, teploty osm stupňů nad nulou. Po sněhu není ani památky. Milovníci zimních sportů, především děti a mládež z Postoloprt a okolí, však nemusí smutnit: základní škola ve spolupráci s městem pro ně pořádá tradiční lyžařský kurz a ozdravný pobyt na horách, kde si mohou do sytosti užít svěžího vzduchu a skutečného sněhu. Cílem týdenního výletu jsou Krkonoše a odjíždí se už tento víkend - v neděli 7. ledna.

"Věci související s lyžařským kurzem organizujeme už od září. Budeme v Peci pod Sněžkou. Z Postoloprt odjede výprava 55 dětí, o něž bude na místě pečovat šestičlenný dospělý doprovod," uvedla Monika Schubertová, učitelka ZŠ Postoloprty a vedoucí lyžařského a snowboardového kurzu. Účastníci kurzu odjedou v neděli v 8 hodin ráno z Postoloprt a vrátí se příští sobotu 13. ledna. Výcvik je prioritně určen pro školáky ze 7. ročníků, ale pořadatelé tradičně nabízejí místo i dalším zájemcům, například i dětem z prvního stupně, aby se využila kapacita autobusu i ubytovacího zařízení.

Lyže i snowboard

"O kurz je velký zájem, hlásí se jak děti z prvního stupně, tak i bývalí žáci naší školy, kteří jsou dnes už středoškoláci. Kontaktují mě i studenti z některých jiných škol, například Mostu nebo Loun, kteří s námi chtějí také jet - a to i proto, že jako jedna z mála škol kromě lyží nabízíme i snowboardový výcvik. Za jejich zájem a pozitivní ohlasy jsem samozřejmě ráda," řekla Monika Schubertová. Z celkového počtu 55 přihlášených dětí je jich tedy 19 z prvního stupně a šest středoškoláků z jiných škol než z Postoloprt. Ve výpravě budou dokonce i tři děti, které chodí teprve jen do mateřské školy.

Lyžařský kurz v ČR už není povinnou součástí školní výuky, jak tomu bývalo dříve, a zájem rodičů o přihlášení dítěte všeobecně v posledních letech klesá, často i kvůli vyšším finančním nákladům na pobyty. Řada škol v ČR ho už postupně přestala organizovat, avšak v Postoloprtech se stále daří tuto tradici udržet. "Jsem za to velmi ráda. A musím moc poděkovat městu a také společnosti Služby města Postoloprty, které finančně podporují uspořádání kurzu. Z příspěvku od města zaplatíme dopravu, z příspěvku od SMP zase rolby či vlek. Hlavně díky nim může být výsledná cena pro děti za kurz levnější," sdělila Monika Schubertová, sportovní duše postoloprtské školy. Vystudovala FTVS, do města přišla před osmi lety jako hráčka fotbalu v ženském týmu FK Postoloprty, pak dostala nabídku na místo učitelky tělesné výchovy ve škole. V prostorách školy po běžné výuce jako trenérka osobně vede čtyři z celkových čtrnácti kroužků, zaměřených na sport a tělovýchovu.

"Jsem rád, že se tradici lyžařského výcviku pořádaného z našeho města a školy pořád daří udržet. V jiných českých školách to v dnešní době rozhodně není samozřejmost. Aktivitu paní učitelky i celého kolektivu školy musím ocenit. Věhlas našich kurzů stoupá, zájem je velký, vždy se nám podaří zaplnit celý autobus," pochválil situaci Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. S lyžařskými kurzy má i on sám bohaté zkušenosti, neboť před rokem 2014, kdy byl zvolen starostou, řadu let působil v postoloprtské škole jako učitel tělocviku a osobně se zúčastnil s dětmi 37 lyžařských výcviků.