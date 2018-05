Sokolové cvičí na šestnáctý slet. Uskuteční se v červenci

Ústecký kraj, Lounsko - Tělocvičnému spolku ubývají členové. Mladí utíkají k jiným sportům.

Průvodem Prahou začal 1. července XV. všesokolský slet.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Byli vždy oporou a pilířem republiky a neváhali pro ni ani položit život. Na oslavách výročí jejího vzniku proto nemohou chybět. Česká obec sokolská pořádá v červenci XVI. všesokolský slet. Na největší akci tělocvičného spolku, který se koná jen jednou za šest let, se připravují i sportovci z regionu. Ochutnávku z něho ukážou v červnu na veřejné generální zkoušce v Děčíně.

V jednotách a župách mají proto plné ruce i nohy práce a pečlivě nacvičují cviky do sestavy, kterou v pražském Edenu odcvičí. „Z jednoty nás cvičí devět, všechno seniorky,“ říká náčelnice Tělocvičné jednoty Sokol Litvínov - Lom Ivanka Kameníková. „Nacvičujeme dvakrát týdně u nás a poté jezdíme na župní zkoušku do Duchcova,“ popisuje Kameníková.

Minulý, XV. všesokolský slet, začal tradičním průvodem Prahou. Foto: Deník/Martin Divíšek

Skladba, na kterou budou dámy cvičit, nese název Cesta. Složená je ze známých country hitů Pavla Bobka, Žalmana Lohonky nebo Michala Tučného. „Je to trochu svižnější a dost náročné, ale je to krásné. Moc se těšíme,“ říká sokolka.

Z celého Mostecka jsou seniorky jedinou sokolskou výpravou. Jejich jednota je poslední, která v okrese funguje. O členy se ale pere celá organizace. „Máme 160 tisíc členů po celé republice, zájem ale klesá,“ říká Zdeněk Kubín z tiskového oddělení České obce sokolské. Důvodů je podle sokolů několik, příčinu vidí jednak ve stárnutí populace a pak také v kolektivním režimu, který organizace vyžaduje. „Do posilovny si každý může přijít, jak chce, a taky si vybere, jak chce cvičit. My vyžadujeme nějakou kázeň a pravidelnou docházku,“ usmívá se Kubín.

Jistým znevýhodněním je pak i zaměření organizace, kterou mnozí považují v dnešní době za přežitou. „Ambice rodičů bývají jiné, nepřijdeme jim pro děti tak atraktivní jako třeba hokej nebo fotbal. Přitom ale zapomínají, že všestranný pohyb je základ každého sportu,“ myslí si tajemnice sokolské župy Sladkovského z Loun Jaroslava Sádovská.

Tříleté děti i senioři

V Lounech si ale na členskou základnu stěžovat nemohou, u místních sportovců si vydobyl Sokol pevnou pozici. „Od roku 1990 pořád udržujeme osmnáct jednot,“ vypočítává tajemnice Sádovská. V jednotách župy cvičí už tříleté děti, mladší žáci, dorost i senioři. Jejich výprava na všesokolský slet bude proto početná. „Jede osm jednot a devět věkových skupin. Navíc se k nám ještě přidají sportovci z jednot mimo Sokol z Mostu,“ doplňuje sokolka.

Z chomutovských jednot naopak do Prahy příliš sokolů nezamíří. Pojedou seniorky z Chomutova, které pilně nacvičují s kolegyněmi v Duchcově, spořická jednota ale účast neplánuje. Nenašla dostatek zájemců, kteří by výpravu složili.

Kdo by se chtěl s činností organizace seznámit trochu blíž nebo si nechce nechat ujít netradiční podívanou, měl by o prvním červnovém víkendu vyrazit do Děčína. V rodišti zakladatele Sokola Miroslava Tyrše se totiž koná celokrajská generální zkouška na všesokolský slet.

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v rakouském mocnářství v 60. letech 19. století. Zakladateli jsou Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokoli se stali nositeli národního uvědomění a vlastenectví. To prokázali i za první světové války, kdy řada sokolů zběhla z armády Rakousko-Uherska do legií. Po říjnu 1918 se stali pilířem republiky.