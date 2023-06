„V souvislosti se svou strategií Čistá Energie Zítřka se ČEZ zaměřuje na intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů. ČEZ má v plánu postavit 6 GW obnovitelných zdrojů do roku 2030, a to převážně fotovoltaických elektráren,“ dodala Peterová. Jaký výkon by solární elektrárna u Podbořan měla mít, neupřesnila.

Fotovoltaické panely mezi Podbořany a Vroutkem se mají rozkládat na ploše zhruba třiceti hektarů. „Nevidíme důvod, proč by se měla takováto lokalita zastavět panely. Vhodnější by bylo je umístit na střechy budov. ČEZ chce navíc nový zdroj napojit na podbořanskou trafostanici. Napojení menších solárních elektráren pak bude ještě komplikovanější než teď. De facto se tím zablokuje lidem v našem městě možnost, aby si dali fotovoltaiky na střechy svých domů,“ popsal starosta Radek Reindl důvody, které vedly vedení Podbořan k vyjádření nesouhlasu se záměrem.

Podle něj má jen město Podbořany podáno 11 různých žádostí k napojení fotovoltaických elektráren do rozvodné sítě. Záměrem je instalovat je na střechách škol, domu s pečovatelskou službou nebo kulturního domu.

Podle starosty Vroutku Jaromíra Kubelky vedení městečka se společností ČEZ dolaďuje detaily smlouvy. „Elektrárna naváže na průmyslovou zónu Alpka. Její větší část bude ležet na pozemcích bývalého tankodromu, které jsou v územním plánu vedené jako průmyslová zóna. Nebude se kácet žádný les,“ přiblížil.

Odmítavou reakci Podbořan prý nechápe. „Uvidíme, až nám město pošle oficiální dopis, jaké argumenty proti výstavbě v něm budou. Určitě se je budeme snažit řešit,“ dodal s tím, že Vroutek oslovil ještě druhý zájemce o vybudování solární elektrárny. Jeho záměrem je její výstavba na šesti hektarech pozemků mezi Vroutkem a Valovem, tedy rovněž na hranici katastru s Podbořany.