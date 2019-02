Louny - Dopolední program pobavil děti chemií, nezaměnitelný humor těm větším nabídl oblíbený bavič Josef A. Náhlovský.

Sůl přivezl do Loun povoz tažený koňmi | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Koně zapřažení do historického povozu a jejich kočí a vozkové v úterý 30. června přivezli na náměstí do Loun sůl. Setkání připomnělo staré tradice a činnosti - tzv. starou solnou stezku, po níž se ve středověku vozila sůl od německého Halle do Prahy a tehdy byla vzácným zbožím. Na své pouti se obchodníci, členové historické jízdy, zastavili v několika městech severních Čech včetně Loun.