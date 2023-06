Tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. A k tomu zákaz řízení všech motorových vozidel na stejnou dobu. Takový trest si v úterý 20. června u Okresního soudu v Lounech vyslechl Roman K. z Chrudimi. Jeho vina spočívá v tom, že v polovině loňského září zavinil na konci dálnice D7 Praha – Chomutov u Sulce na Lounsku dopravní nehodu, při které zemřeli v autě, jež řídil, jeho dva kolegové ze zaměstnání, se kterými jel z Chrudimi za prací do Loun. Další dva utrpěli vážná zranění.

Rozsudek je pravomocný, obhajoba i obžaloba se vzdaly práva na odvolání.

„Chtěl bych se omluvit, je mi to moc líto,“ řekl v soudní síni 45letý Roman K. Využil institutu prohlášení viny, a tak se rozhodovalo jen o výši trestu.

Dva mrtví. Soud projedná další tragédii z konce dálnice na Lounsku

Podle obžaloby jako řidič Opelu Zafira na konci D7 o padesát kilometrů v hodině překročil maximální povolenou rychlost, na „osmdesátce“ jel 130, a na mokré silnici dostal smyk. S autem přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího kamionu jedoucího ve směru od Chomutova na Prahu. Po silném nárazu se opel roztočil a z vozidla byli tři muži vymrštěni. Jeden přímo pod návěs tahače a poté na osobní auto, které jelo za soupravou ve směru na Prahu. Muž utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

Dva další byli vymrštěni z auta opačným směrem. Jeden z mužů zemřel po transportu do nemocnice, druhý se s vážnými zraněními léčil několik týdnů. Stejně jako čtvrtý muž, jenž zůstal ve vozidle zaklíněný.

„Obžalovaný je ohrožen trestní sazbou jeden rok až šest let nepodmíněně. Významnou polehčující okolností pro něj je prohlášení viny a to, že je na něj v tuto chvíli nahlíženo jako na netrestaného člověka. Na druhou stranu nehoda měla závažné důsledky, dva lidé při ní zemřeli,“ řekl ve své závěrečné řeči státní zástupce Jaroslav Novák. Navrhl tříletý trest s nejdelší možnou zkušební dobou pěti let.

Vyšetřování smrti malého dítěte na Lounsku skončilo, matka čelí obžalobě

O jeho zmírnění se pokusil advokát obžalovaného Martin Horčic. „Věc je z hlediska viny jasná, zbývá se jen zabývat výší trestu. Bohužel je běžnou praxí, že jeden z party dělníků je při dopravě do zaměstnání zároveň i řidičem. Tito lidé usedají za volant neodpočatí, je to pro ně psychicky i fyzicky náročné. Zaměstnavatelé takto šetří, obcházejí své povinnosti,“ řekl obhájce. Upozornil také na to, že lidé, kteří zemřeli, nebyli v autě připoutáni. „V tomto případě je vidět, jaké jsou následky,“ dodal.

Předseda senátu Jan Jouza se ztotožnil s návrhem obžaloby, argument obhajoby o únavě s odkazem, že k nehodě došlo ráno, neuznal. „Obžalovaný v místě významně překročil maximální povolenou rychlost,“ upozornil soudce v odůvodnění rozsudku.

Soudní jednání se neslo ve vyostřené atmosféře, místa k sezení v jednací síni zaplnili pozůstalí. Soud je s nárokem na náhradu nemajetkové újmy a další poškozené, například zdravotní pojišťovnu, nepřipustil k této trestní věci. Několikamilionové nároky tak nemohou vymáhat po odsouzeném, ale po zaměstnavateli viníka. „Neboť jízda byla vykonána v rámci pracovní činnosti, za následky je tak odpovědný zaměstnavatel,“ zdůvodnil Jan Jouza.