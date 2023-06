Soud v Lounech rozhodoval dnes, v úterý 20. června, v případu tragické dopravní nehody na konci dálnice D7 u Sulce. Při události v polovině loňského září zahynuli dva lidé, dva další utrpěli vážná zranění. Obžalovaný Roman K. se k vině doznal.

Obžalovaný Roman K. (vpředu) s obhájcem | Foto: Deník/Petr Kinšt

Tragickou nehodu způsobil podle obžaloby vůz Opel Zafira, který řídil Roman K. V místě, kde dálnice D7 přechází do běžné komunikace první třídy, překročil maximální povolenou rychlost o padesát kilometrů v hodině, na mokré silnici dostal smyk a s vozem, ve kterém jelo celkem pět mužů, čelně narazil do protijedoucího kamionu.

Roman K. se u lounského soudu doznal a využil institutu prohlášení viny. Zřejmě i díky tomu se vyhnul vězení, kde mu hrozilo až šest let. Soud mu uložil trest ve výši tří let s podmínečným odkladem na pět let. Tedy nejvyšší možný podmíněný trest. Ten je pravomocný, obhajoba ani státní zástupce se nebudou odvolávat. Muž navíc nesmí pět let řídit motorová vozidla.

Účastníky tragédie z osobního vozu byli dělníci z Chrudimi. Mířili za prací do Loun.

