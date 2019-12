Dodavatel tepla a teplé vody pro město Žatec, společnost Žatecká teplárenská (ŽT), má další problém. Prohrála totiž soudní spor s dodavatelem štěpky a hrozí jí, že bude muset zaplatit 12 milionů korun.

Výtopna Žatecké teplárenské v Perči u Žatce | Foto: Žatecká teplárenská

Pro firmu, kterou stoprocentně vlastní město, by to znamenalo nepříjemný zásah do její ekonomiky. Nový právní zástupce firmy podal dovolání k Nejvyššímu soudu a čeká se na výsledek řízení. Teplárna se ale připravuje na to, že peníze bude muset v příštím roce zaplatit.