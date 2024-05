Veliký úspěch si připsali školáci ze Základní školy Peruc. Zvítězili v celostátním finále soutěže Zdravá 5. Tento vzdělávací program poskytuje školám Nadační fond Albert.

Tým Tři M. z perucké základní školy ve finále soutěže Zdravá 5. | Foto: se svolením Jitky Müllerové/Nadační fond Albert

Zdravá 5 je název vzdělávacího programu pro základní i mateřské školy. Zaměřený je na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Jeho součástí je také kuchařská soutěž, vrcholící celostátním finále v Praze. A právě v něm v pátek 24. května zabodoval tým Základní školy Peruc. Dokonce už druhý rok po sobě.

Do soutěže se v letošním 12. ročníku přihlásilo rekordních 550 týmů z celé České republiky. To je nejvíc v historii. Mezi nimi i tým dětí ze ZŠ Peruc pod vedením učitelky Jitky Müllerové, která ve škole druhým rokem vede kroužek vaření. Do klání vstoupili pod jménem Tři M.

Perucký tým nakonec „vyvařil“ první místo v kategorii 1. a 2. tříd základních škol jako Výherci veřejného hlasování. Připravil cottage Brumíky s medvědím česnekem.

Pro Lounsko získal další úspěch tým Pečící pohroma ze ZŠ Lenešice. V kategorii 3. až 5. tříd základních škol získal s Oázou jahodové harmonie po výběru poroty druhé místo.

Co je Zdravá 5 V rámci tohoto programu lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma a přihlásit se může každá základní i mateřská škola a také nezisková organizace. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.

