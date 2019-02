Okres Louny /EXKLUZIVNÍ ŠANCE!/ - Nehrajeme o přesné počty shozených kilogramů, ale o hubnutí se šarmem, dobrou náladu účastníků i čtenářů.

Přijďte si zacvičit do Vladimírské ulice, je tam příjemně, bude se vám to líbit!



Jste sportovně založení? Máte rádi zdravý životní styl a také trochu legrace? Pojďte se přihlásit do nové letní soutěže s Deníkem. Z okresu Louny hledáme tři účastníky, kteří se nebrání pohybu a rádi se zasmějí. Se začátkem prázdnin začíná nová soutěž Deníku, jež se bude týkat hubnutí.

Přihlásit se může každý, muži i ženy, nemusí mít ani žádná kila navíc. Účastníci se budou pravidelně scházet v lounském studiu BM a tam se jim budou věnovat odbornice – dvě cvičitelky a poradkyně pro výživu a zdravý životní styl. Za sebou mají řadu úspěchů právě v oblasti hubnutí při vedení dalších lidí, což ukazují certifikáty, fotografie účastníků před kurzem a po něm, i spokojené úsměvy, visící na stěnách moderně zařízeného sportovního centra.

První výhrou už je kurz zdarma

Všichni tři soutěžící, vybraní do projektu Deníku, budou mít prázdninový kurz hubnutí zdarma. Věnuje jim ho majitelka BM Studia Louny Ing. Ivana Šimíčková, které děkujeme za významnou pomoc s uspořádáním soutěže. Za podobné kurzy obecně v ČR zájemci platí například i dva tisíce korun.

Účastníci se budou scházet jednou týdně v uvedeném sportovním centru a tam projdou kurzem pod vedením odbornic. Redakce Deníku je bude průběžně sledovat a vždy jednou za dva týdny vyjde v novinách článek o účastnících kurzu s fotkami z jejich společného cvičení a dalších aktivit. Budeme také sledovat, jaké lidé dělají pokroky a jak se jim s každým shozeným kilem zlepšuje nálada a sebevědomí.

BM Studio sídlí v Lounech ve Vladimirské ulici. Je moderně vybavené a nabízí řadu sportovních programů a činností vedoucích ke zlepšení životního stylu i například zmírnění zdravotních potíží.

Cvičení pro každého

„Cvičíme například jógu, pilates, cvičí u nás těhotné ženy i maminky s už narozenými miminky. Pořádáme kurzy pro snižování nadváhy, cvičení pro zdravá záda a mnoho dalších podobných aktivit,“ řekla Deníku Ivana Šimíčková, cvičitelka a majitelka sportovního zařízení, která povede i účastníky uvedeného prázdninového Hubnutí s Deníkem. BM studio, pojmenované podle anglických slov Body & Mind (česky tělo a duše), představuje své aktivity i na internetových stránkách www.bmstudioln.cz.

Každý zájemce se tam může snadno dozvědět, který den v týdnu probíhá jaký kurz, podívat se na fotografie z minulých cvičení nebo na moderní vybavení tělocvičny.

Vítězové prázdninového kurzu získají kosmetické přípravky od švýcarských firem za několik tisíc korun. Nestyďte se, nebojte se, přihlašte se v redakci. Uvidíte, že nejde o nic složitého, jen o zábavu a dobrou náladu. Také třeba o nové a zajímavé prázdninové zážitky.

Unikátní sprej na podporu hubnutí



Klíčem k hubnutí bez stresu je šťavnatá kaktusovitá rostlina Hoodia gordonii s nápadně chlupatým a trnitým stonkem a krásnými květy, tvarem podobným petuniím. Její účinek znali domorodí lovci z jihoafrického kmene Sanů již od nepaměti. Loupali lodyhy a kousky žvýkali při léčbě trávicích potíží, křečí v břiše, na hemeroidy, vysoký krevní tlak a další zdravotní potíže.



Díky jejím mimořádným účinkům dokázali bez jediné zastávky uštvat pouštní antilopu až k úplnému vyčerpání, aniž by pociťovali hlad a známky únavy. Hoodia jim poskytla unikátní odolnost. Ve vyprahlé poušti to byl velmi užitečný trik, jak oklamat tělo.



Náhodou na to přišli jihoafričtí vojáci při potlačování národně osvobozeneckého boje v Namibii. Všimli si, že jejich stopaři z kmene San vydrželi celý den bez jídla, jen žvýkají kousky nějaké rostliny…



Netrvalo dlouho a Hoodia gordonii putovala do rukou jihoafrických vědců, kterým se po desetiletích výzkumů podařilo z rostliny izolovat účinnou látku, označenou jako P- 57. Zjistili, že prokazatelně potlačuje chuť k jídlu a snižuje rychlost absorbce potravy v lidském organismu.



Zanedlouho po objevu molekuly P-57 byl extrakt z Hoodia gordonii schválen jako oficiální přídavek léků na hubnutí. Pilulky, které se objevily na trzích ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku ovšem předčil Dietceutical Hoodia spray na hubnutí. Vědecké výzkumy prokázaly, že průměrná vstřebatelnost tablet je v průměru o dvacet procent nižší v porovnání s téměř stoprocentní vstřebatelností ústních sprejů! Certifikovaný extrakt z rostliny, která je na seznamu Cites, představuje moderní podpůrný přípravek při redukčních dietách a cvičení, který významně potlačuje Vaši chuť k jídlu.



„Molekula P57 napodobuje účinek glukózy na mozkové buňky,“ upřesňuje Štěpán Ren, biochemik a dietolog z ústeckého Centra zdraví Naturen. „Hoodia gordonii vlastně „oklame“ mozek a dodává pocit sytosti i v případě, že organizmus ještě nedostal potravu. Právě proto, že mozek dostává informaci, že organizmus potravu přijal, se sníží chuť k jídlu a zastaví pocit hladu. Účinné látky Hoodia gordonii jsou navíc silnější než sama glukóza.“



Přípravek pochopitelně nenahrazuje běžnou stravu a její užívání je třeba podpořit celkovým životním stylem. „V každém případě je mnohem šetrnější než drastické diety a hladovění, které přinášejí psychické problémy a ve výsledku nežádoucí „jojo“ efekt,“ vysvětluje dr. Ren. Klíčem k hubnutí bez stresu je šťavnatá kaktusovitá rostlina Hoodia gordonii s nápadně chlupatým a trnitým stonkem a krásnými květy, tvarem podobným petuniím. Její účinek znali domorodí lovci z jihoafrického kmene Sanů již od nepaměti. Loupali lodyhy a kousky žvýkali při léčbě trávicích potíží, křečí v břiše, na hemeroidy, vysoký krevní tlak a další zdravotní potíže.Díky jejím mimořádným účinkům dokázali bez jediné zastávky uštvat pouštní antilopu až k úplnému vyčerpání, aniž by pociťovali hlad a známky únavy. Hoodia jim poskytla unikátní odolnost. Ve vyprahlé poušti to byl velmi užitečný trik, jak oklamat tělo.Náhodou na to přišli jihoafričtí vojáci při potlačování národně osvobozeneckého boje v Namibii. Všimli si, že jejich stopaři z kmene San vydrželi celý den bez jídla, jen žvýkají kousky nějaké rostliny…Netrvalo dlouho a Hoodia gordonii putovala do rukou jihoafrických vědců, kterým se po desetiletích výzkumů podařilo z rostliny izolovat účinnou látku, označenou jako P- 57. Zjistili, že prokazatelně potlačuje chuť k jídlu a snižuje rychlost absorbce potravy v lidském organismu.Zanedlouho po objevu molekuly P-57 byl extrakt z Hoodia gordonii schválen jako oficiální přídavek léků na hubnutí. Pilulky, které se objevily na trzích ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku ovšem předčil Dietceutical Hoodia spray na hubnutí. Vědecké výzkumy prokázaly, že průměrná vstřebatelnost tablet je v průměru o dvacet procent nižší v porovnání s téměř stoprocentní vstřebatelností ústních sprejů! Certifikovaný extrakt z rostliny, která je na seznamu Cites, představuje moderní podpůrný přípravek při redukčních dietách a cvičení, který významně potlačuje Vaši chuť k jídlu.„Molekula P57 napodobuje účinek glukózy na mozkové buňky,“ upřesňuje Štěpán Ren, biochemik a dietolog z ústeckého Centra zdraví Naturen. „Hoodia gordonii vlastně „oklame“ mozek a dodává pocit sytosti i v případě, že organizmus ještě nedostal potravu. Právě proto, že mozek dostává informaci, že organizmus potravu přijal, se sníží chuť k jídlu a zastaví pocit hladu. Účinné látky Hoodia gordonii jsou navíc silnější než sama glukóza.“Přípravek pochopitelně nenahrazuje běžnou stravu a její užívání je třeba podpořit celkovým životním stylem. „V každém případě je mnohem šetrnější než drastické diety a hladovění, které přinášejí psychické problémy a ve výsledku nežádoucí „jojo“ efekt,“ vysvětluje dr. Ren.

BONUS PRO VÍTĚZE HLASOVÁNÍ



K hezčí postavě získá vítězka či vítěz našeho hlasování navíc speciální biotechnologická séra proti vráskám švýcarské firmy Cosmeceutika v hodnotě 3000 korun.

Přípravky na bázi peptidů obsahující kyselinu hyaluronovou a unikátní kombinací výtažků z rostlin výrazně ovlivňují stav i vzhled pleti. Jsou jednoduchou a bezbolestnou náhradou laserových operací, botoxu i gelových výplní, ale také výrazně prodlužují jejich účinek. Jsou světovou jedničkou v boji proti vráskám.



Tuto další cenu získá vítěz internetového hlasování, která proběhne v rámci celých severních Čech!

Jak se dá do akce přihlásit?

Jednoduše – stačí napsat nebo zavolat, že do toho jdete. Napište své jméno, bydliště, telefon. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v okrese Louny. Vše pošlete na e–mail lounsky@denik.cz nebo se přihlašte telefonicky či osobní návštěvou v redakci v Žatci. Přihlášky posílejte nejpozději do 11. 7.

Tři z došlých přihlášených zájemců v redakci vybereme a kontaktujeme.

Jak bude dál soutěž probíhat? Účastníci se budou jednou týdně scházet v lounském BM studiu a tam budou procházet kurzem pod vedením odborníků. BM Studio jim věnuje kurz bezplatně. V Deníku vyjde jednou za dva týdny článek a fotografie z prostředí sportovního centra, s účastníky kurzu, s jejich aktivitami a pokroky, které udělali. Zároveň bude probíhat hlasování na internetu o nejsympatičtějšího účastníka. Jde o zábavu, vtip, šarm, dobrou náladu, humorné výroky, nikoli jen o počet shozených kil. Na konci prázdnin bude vyhodnocen vítěz či vítězka, kteří získají cennou kosmetiku od švýcarské firmy Cosmeceutika v hodnotě 3000 Kč. Dárky a odměny dostanou i všichni ostatní účastníci. Těšíme se na vás.